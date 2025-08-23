NEVARNA SITUACIJA

Drama na morju na Hrvaškem: turista v velikih težavah, nato je prišla trojica rešiteljev (VIDEO)

Drama bi se lahko končala precej slabše, kot se je, če ne bi posredovala trojica, ki je turista rešila.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Giovanni Magdalinos Getty Images
Simbolična slika FOTO: Giovanni Magdalinos Getty Images

A. Ka.
23.08.2025 ob 21:15
23.08.2025 ob 21:15
Župan hrvaške občine Konavle Božo Lasić je na družbenem omrežju Facebook poročal o reševanju dveh turistov, ki sta v nevarnih razmerah iskala popoln posnetek. Drama bi se lahko končala precej slabše, kot se je, če ne bi posredovala trojica, ki je turista rešila. Po pisanju župana so tragedijo preprečili Antonio Lang, Luka Radović in Asmir Šahinović.

Eden prišel z vodnim skuterjem

Kot je videti na posnetku, so turista zajeli močni valovi in situacija je bila zanju vse prej kot rožnata. Tedaj je strah zamenjal pogum. Po informacijah Lasića je prvi priskočil na pomoč Šahinović, za njim Radović, nato pa je bil na pomoč poklican še Lang, ki je v smrtonosne razmere pripeljal kar z vodnim skuterjem.

Njihova odločnost in pogum sta preprečila tragedijo, ki je bila tik pred vrati. Nič ni bilo pomembnejše od življenja – in trojica je pokazala, kaj pomeni človečnost v najtežjih trenutkih.

»Ponosen sem, da sem na čelu občine, kjer živijo in delajo ti ljudje,« je še ponosno zapisal župan.

