Drama na letu Ryanaira iz Zagreba: »Povsod je bila kri, še vedno se tresem«

V sredo zvečer je na letu Ryanaira iz Zagreba in proti Malmö, izbruhnil pretep. Moška sta se domnevno pretepala do krvi, navaja Aftonbladet.

»Tik pred pristankom ugasnejo luči. In potem nenadoma vidimo dva moška, ki se začneta silovito pretepati,« je dejal eden od potnikov na letalu. Potem pa je na letalu zavladal kaos.

»Veliko otrok in žensk je jokalo. Ljudje so se nekako želeli skriti v zadnji del letala. Povsod je bila kri. Potnik je bil popolnoma prekrit s krvjo. Bila sta tako blizu, da sta skoraj padla name in mojo mamo. Bilo je tako neprijetno, da se še vedno tresem,« je švedskim medijem povedala priča z letala.

Ko je letalo pristalo, so se nanj vkrcali varnostniki, vse potnike pa so nato evakuirali.