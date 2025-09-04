BOLGARIJA

Drama na letalu Ursule von der Leyen, ti podatki razkrivajo povsem drugačno resnico

Analitiki opozarjajo, da GPS motnje same po sebi niso smrtonosne, nevarnejši so lažni pristajalni signali.
Fotografija: Na letalu je bila predsednica Evropske komisije. FOTO: Inquam Photos/george Calin Via Reuters
Na letalu je bila predsednica Evropske komisije. FOTO: Inquam Photos/george Calin Via Reuters

N. B.
04.09.2025 ob 08:49
N. B.
04.09.2025 ob 08:49

Evropo je ta teden pretresla vest, da naj bi Rusija ovirala letalo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. A zgodba, ki je sprva dišala po diplomatski krizi, se je kmalu obrnila v povsem drugo smer.

V nedeljo je letalo Evropske komisije pri pristajanju v bolgarskem Plovdivu domnevno izgubilo GPS signal. Bruselj in Sofija sta takoj okrivila Moskvo. Toda že v ponedeljek je Flightradar24 objavil podatke, da GPS ni bil izgubljen, letalo pa je zamujalo le devet minut.

Bolgarija je hitro umirila ton: premier Rosen Željazkov je dejal, da ne gre za napad, temveč za običajne motnje, povezane z vojno v Ukrajini. Letalo je pristalo varno.

Strokovna pojasnila

Po navedbah SkAI Data Services so bile v regiji res motnje, a na von der Leynovem letu niso zaznali izgube signala. Evropska komisija je dodala, da je motenj GPS-a v Evropi vse več, a letala imajo rezervne sisteme.

Analitiki opozarjajo, da GPS motnje same po sebi niso smrtonosne, nevarnejši so lažni pristajalni signali. Nesreča zaradi GPS-a se še nikoli ni zgodila.

Incident je Bruselj vzel resno. EU napoveduje nove satelite in boljše sisteme zaznavanja. Samo Poljska je januarja 2024 zabeležila več kot 2700 primerov motenj, države članice pa trdijo, da ne gre za naključja, ampak za sistematične akcije Rusije in Belorusije.

