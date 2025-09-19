Drama na letališču: kontrolor letenja zaspal, v akciji gasilci in policija

Potniško letalo na poti iz Pariza v Ajaccio na Korziki je kar eno uro krožilo nad letališčem, saj je edini prisotni kontrolor zračnega prometa zaspal in ni osvetlil pristajalne steze. Drama se je srečno razpletla šele po posredovanju gasilcev in policije.

Potniško letalo družbe Air Corsica je z enourno zamudo ob 22.45 vzletelo s pariškega letališča Orly. A ko se je začelo nad Korziko pripravljati na pristanek na letališču Napoleon-Bonaparte v Ajacciu, je posadka opazila, da pristajalna steza ni razsvetljena.

Pilot je poskusil vzpostaviti stik z nadzornim stolpom, a brez uspeha. Pri tem so bili neuspešni tudi gasilci in policija. Po eni uri so vendarle vzpostavili komunikacijo z nadzornim stolpom, kontrolor se je namreč zbudil, in luči na tleh so se prižgale.

Malo po pol eni uri zjutraj je letalo varno pristalo, pilot pa je za korziške medije priznal, da se v več desetletjih kariere še nikdar ni znašel v takšnem položaju. Kontrolorju so opravili test alkoholiziranosti, a je bil negativen, zoper njega bodo sprožili preiskavo.

Lokalni piloti so za medije dejali, da varnost potnikov ni bila ogrožena, in razložili, da so lahko kontrolorji, ki sicer delajo v izmenah in so pogosto v nadzornem stolpu sami, zaradi tega preobremenjeni in pod hudim pritiskom. Eden od potnikov je zagotovil, da so vsi v letalu ostali mirni.