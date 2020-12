Drama na hrvaški obali: 6-metrski valovi prekinili ladijske povezave

Hrvaško obalo je ponoči zajelo močno neurje. Zabeležili so do šest metrov visoke valove, ki so poplavili dele številnih mest. Poškodovali so tudi del obale na območju Dubrovnika ter potopili številna plovila. Neurje je prekinilo ladijske povezave z otoki. Orkanski južni veter z dežjem je v ponedeljek zvečer povzročal težave predvsem v Dalmaciji. Valovi na odprtem morju so bili visoki do šest metrov, ob obali pa dva do štiri metre, je potrdil državni hidrometeorološki zavod. Veter je pihal s hitrostjo tudi do 130 kilometrov na uro, kolikor so namerili na območju Splita.



Valovi so poplavili obalo v več dalmatinskih mestih. V Kašteli pri Splitu so posredovali gasilci, ker je morje poplavilo tudi eno od hiš, je poročala hrvaška televizija. Kot so dodali, so valovi v turističnem naselju Babin Kuk pri Dubrovniku poškodovali betonsko obalo, veter pa je podrl opazovalnice za reševalce na plažah. Morje je poplavilo tudi več objektov in cest ter potopilo številna plovila. Plovila so na kopnem pristala tudi v Komiži na otoku Visu, je poročala televizija N1. Hrvaški mediji so objavili tudi posnetke uničene jadrnice v Lovranu.



V Zadru je zaradi visokih valov in močnega vetra v obalo pristanišča trčil trajekt, ki povezuje Zadar in otok Ugljan. V nesreči ni bilo poškodovanih, voda ni vdrla v trajekt niti ni prišlo do onesnaženja morja, so sporočili iz podjetja Jadrolinija. Iz mestne uprave v Zadru so potrdili, da so gasilci odstranjevali drevesa, ki jih je veter podrl na mestne ulice.



Medtem se južni veter danes počasi umirja, a so še zmeraj prekinjene številne ladijske linije proti hrvaškim otokom na splitskem, reškem in dubrovniškem območju, je objavil hrvaški avtoklub.