Dragulje so hoteli kraljevi potomci, a ostajajo v lasti Italije

Sodišče v Italiji je zavrnilo zahtevo potomcev zadnjega kralja za vračilo kronskih draguljev, češ da mora nacionalno bogastvo ostati v lasti države. Februarja 2022 so potomci zadnjega italijanskega monarha Umberta II. Savojskega (1904-1983) tožili državo in zahtevali dragulje, ki so bili skoraj 78 let spravljeni v trezorju Banke Italije sredi dolgotrajne sage o njihovem lastništvu.

Člani italijanske kraljevske družine leta 1945: kralj Umberto II. Savojski, princ Vittorio Emanuele, kraljica Maria José in princesa Maria Pia FOTO: DSK/Reuters

Pravni postopek je sledil, potem ko potomci kralja Umberta II. niso dosegli dogovora z italijansko centralno banko o vrnitvi zaklada, ki obsega več kot 6000 diamantov in 2000 biserov, nameščenih na broškah, ogrlicah in tiarah, ki so jih nosile različne princese in kraljice v 85-letnem obstoju italijanske monarhije in so ocenjeni na 300 milijonov evrov.

Rimsko civilno sodišče je nedavno zavrnilo zahtevo nekdanje kraljevske družine Savojcev za priznanje njihovih lastninskih pravic in zahtevek opisalo kot »očitno neutemeljen«. Olina Capolino, odvetnica Banke Italije, je pozdravila sodbo. »Kot državljanka zdaj upam, da bo država te zgodovinske dragulje kmalu postavila na ogled v muzeju,« je dejala. Banka Italije je dragulje prevzela 5. junija 1946, tri dni po glasovanju Italijanov za odpravo monarhije in devet dni, preden je bil Umberto II., ki je vladal le 34 dni, skupaj s svojimi moškimi dediči poslan v izgnanstvo.

300 milijonov naj bi bili vredni dragulji.

Umberto je prosil Falconeja Lucifera, dotedanjega ministra kraljeve hiše, naj dragulje izroči v hrambo Luigiju Einaudiju, takratnemu guvernerju Banke Italije, ki je kasneje postal predsednik republike. Dragulji naj bi bili edini del kraljeve lastnine, ki je italijanska država ni zasegla po razpadu monarhije, zaradi česar je družina upala, da jih bo dobila nazaj.

Po razsodbi je Sergio Orlandi, odvetnik kraljevih potomcev, napovedal, da se bodo njegove stranke pritožile na Evropsko sodišče za človekove pravice. Dediči nekdanje kraljeve družine bodo v pritožbi zahtevali tudi, da jim država povrne vrednost vseh nepremičnin, ki so bile nekoč v lasti zadnjega italijanskega monarha.