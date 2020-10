Dragocena dela zakopana pod hišo

Tik pred dražbo so jih ukradli iz londonskega skladišča.

Pogrešali so jih kar tri leta, pošteno so si oddahnili, ko so jih znova uzrli. Gre namreč za nenadomestljiva dela, ki so del svetovne kulturne dediščine, pojasnjujejo pri metropolitanski policiji, kjer so vse od 2017. iskali drzne roparje, poroča Jakarta Post.Kot se je izkazalo, so za kaznivim dejanjem stali Romuni, ki so iz londonskega skladišča tik pred predvideno dražbo v Las Vegasu ukradli več kot 200 dragocenih knjig, ki jih ocenjujejo na skoraj tri milijone evrov.Roparji, ki so podvig skrbno načrtovali, so v streho skladišča v Felthamu izrezali odprtino, se spustili dvanajst metrov globoko in se ognili senzorjem alarma, potem pa več ur skrbno pregledovali shranjene dragocenosti, ki so bile na poti v ZDA, so se pozneje držali za glavo policisti, ki so zdaj ugotovili, da je kriminalna tolpa na Otoku izvedla več odmevnih vlomov.Obsežna preiskava je može postave vodila na različne konce Velike Britanije, Italije in nazadnje Romunije, opravili so številne racije in končno poželi sadove v romunski regiji Neamc: ukradene knjige so med hišno preiskavo odkrili zakopane pod tlemi tamkajšnjega vikenda. Skupno so prijeli tudi trinajst domnevnih storilcev različnih narodnosti, med katerimi so vsi razen enega že priznali krivdo, vsi pa naj bi bili pripadniki zloglasne romunske združbe Clamparu.Kot poročajo britanski mediji, so odkrili pogrešane prve izvode delinpa tudi skice