Draga pot do morja: toliko lahko prihranite pri vožnji do Splita

Počitnice na morju bodo letos zaradi naraščajočih cen za mnoge luksuz. Že sama pot do hrvaške obale je ob trenutnih cena goriva precejšen finančni zalogaj, zato so na portalu Index izračunali, ali lahko nemara kaj prihranimo, če se iz Zagreba proti Splitu podamo po stari cesti in ne po avtocesti? To naj bi že ugotovila tudi večina Hrvatov, na relaciji od Zagreba do Splita naj bi bile hrvaške registrske oznake vse redkejše.

Razlog naj bi bil med drugim v tem, da je povprečna starost avtomobilov na Hrvaškem okoli 14 let, vse več je v prometu avtomobilov, ki niso več primerni za na avtocesto. Poleg tega jih zaradi stalnih zastojev ne prepriča več niti hitrost potovanja. Mnogokrat se je tudi pri nas že izkazalo, da je pot po primorski avtocesti zaradi zastojev vzela veliko več časa, kot če bi potovali po regionalni cesti.

Prihranek v denarnici, a ne na času

Tudi izračuni glede porabe goriva kažejo, da bomo prihranili, če bomo vozili po stari cesti. Ne le da se tam lahko izognemo plačilu cestnine, tudi poraba je občutno manjša. »Namesto klime lahko odprete okna in prihranite še nekaj kun,« piše Index, ki sicer že napoveduje, da bo poleti zaradi visokih cen goriv vse več ljudi potovalo po regionalnih cestah.

Cestnina od Zagreba do Zadra stane 125 kun (17 evrov). Za 300 km boste odšteli še 310 kun za gorivo (41 evrov), skupaj torej 435 kun oz 58 evrov. V idealnih razmerah so to tri ure vožnje, ob poletnih koncih tedna še kakšna ura več. Če se odpravite po stari cesti boste prevozili manj kilometrov, a na poti boste vsaj 4,5 ure, skupni strošek pa bo v tem primeru znašal le okoli 230 kun (31 evrov).

Strošek vožnje po avtocesti do Splita je 623 kun oz. 83 evrov. Pot po regionalni cesti je krajša za približno 50 km, traja nekje do šest ur, stane pa dvakrat manj kot avtocesta – 289 kun oz. 38 evrov.

Pri potovanju iz Zagreba do Pulja pot po avtocesti vzame približno tri ure (brez zastojev) in 433 kun (56 evrov), stara cesta pa 5,5 ure ter 233 kun (31 evrov).

Index je v izračunu upošteval predpostavke, da gre za osebni avtomobil I. kategorije, s povprečno porabo na avtocesti 8 l/100 km, na stari cesti pa 6 l/100 km. Upoštevali so ceno bencina 13,50 kune na liter. Pri tem niso všteti stroški postankov.