Doživela hladno prho: prehladna voda ji je uničila dopust

Dopust mnogi čakajo vse leto ali še dlje, ga do podrobnosti načrtujejo, saj seveda želijo, da bi si čim bolj odpočili in se zabavali. Vse mora biti popolno, od nastanitve do dodatnih aktivnosti, plaže, hrane … Ni namreč hujšega, kot da še tistih nekaj dni na leto namesto da bi počivali in pozabili na zunanji svet ter stres, ki ga ta prinaša s seboj, rešujemo težave in spet doživljamo stres. A v želji po popolnosti gredo mnogi tudi predaleč.

Pritožili sta se lastniku, ki ju je poskušal pomiriti, naj počakata, da jo ogrejejo sončni žarki.

Tako je denimo Britanka, ki si zaradi službe lahko redko privošči oddih, mesece komaj čakala, da bo s prijateljico in njenima otrokoma nekaj dni preživela pod toplim španskim soncem, se namakala v bazenu ob vili in srkala koktajle. Ko pa sta Gulnara Adomene in Luda z otroki prispeli do nastanitve, sta doživeli hladno prho. Pravzaprav hladen bazen. Londončanki sta bili namreč povsem iz sebe, ko se je izkazalo, da z namakanjem ne bo nič, saj je imela voda zjutraj namesto oglaševanih 30 »komaj« 24 stopinj Celzija. Pritožili sta se lastniku, ki ju je poskušal pomiriti, naj počakata, da vodo ogrejejo sončni žarki, svetoval jima je tudi, naj zvečer bazen pokrijeta s ponjavo, ki bo zadržala toploto, a Britanki v tej zanikrni vili nista hoteli zapraviti niti ure dopusta več.

Tudi v Španiji je šele april.

Lastnik se je ženskama, ko sta na spletu delili težave, ki sta jih imeli pri njem, opravičil, a dejal, da so bila njuna pričakovanja povsem nerealna, nasvetov pa nista hoteli upoštevati. Da sta Gulnara in Luda ponoreli povsem neupravičeno, so se strinjali tudi mnogi drugi spletni uporabniki, ki so dami opomnili, da je tudi v Španiji še vedno le april, ko se čez dan sicer segreje bolj kot na Otoku, ponoči pa se shladi.