Dostavljavec rešil deklico

Razpletlo se je v manj kot minuti

Med dostavo se je odvila prava drama. FOTO: Kiwis/Getty Images

50

metrov globoko je padla.

Bil je povsem običajen delovni dan, pripoveduje 31-letni, še vedno v šoku. Nikoli ne bo pozabil krhkega telesa, ki je pristalo v njegovih rokah, in strahu, da mu deklice ni uspelo rešiti.Toda Ngujen je junak, otrok, star le dve leti, pa uspešno okreva v bolnišnici. Zgodilo se je dopoldne, se spominja, ko je v hanojski soseski čakal v svojem parkiranem dostavnem vozilu. Nenadoma je zaslišal predirljive otroške krike; najprej je pomislil, da se kakšen malček kje upira staršem, a vpitje ni potihnilo, zato je stopil iz vozila, da preveri, kaj se dogaja. Od takrat se je vse odvijalo, kakor da bi bil v transu.Z dvanajstega nadstropja stanovanjskega bloka, kakšnih 50 metrov nad tlemi, je z balkonske ograje visela deklica! Dogajanje, ki se bo težko razpletlo drugače kot tragično, je pomislil, so spremljali tudi številni nemočni sosedje z oddaljenih oken, ki so panično poskušali priklicati otrokove starše, a zaman. Ne bo čakal, je sklenil Ngujen in preplezal ograjo, skočil na dvorišče ter se povzpel na tri metre visoko streho transformatorske postaje. Tu nekje bo pristala, je trezno ocenil, kljub temu prestrašen, da negotova pločevinasta streha ne bo vzdržala niti njega samega, kaj šele dekletca, ki bo nanj padlo z vso silo, če je sploh pravilno ocenil položaj.V naslednjem trenutku je ležal na strehi, povsem potolčen, v njegovem naročju pa je negibno ležala dveletnica, s krvavo ustnico in povsem nemim izrazom na obrazu. Prestrašen, da je mrtva, je začel vpiti, a dekletce je zgolj izgubilo zavest, pri padcu, ki bi bil brez njegovega posredovanja zagotovo usoden, pa si je le izpahnila kolk! Reševalci so oskrbeli tudi junaškega 31-letnika, dekletce pa že okreva v bolnišnici.Ngujen, ki ga v Vietnamu zdaj opevajo kot junaka, je tudi sam oče dveh otrok, in čeprav so se starši nesrečnega otroka že obrnili nanj in se mu iz srca zahvalili, je pripravljen deklico tudi posvojiti. Okoliščine nesreče namreč zdaj preiskujejo tudi policija in socialni delavci, nikomur ni jasno, kako se je dveletnica lahko znašla v tako grozljivem položaju.