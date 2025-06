Dostava pic v Washingtonu naj bi napovedala napad Izraela na Iran

Načrt Izraela za petkov napad na Iran je bil strogo zaupen, vendar je neobičajno veliko število naročil pic v Washingtonu po ocenah pristašev teorije "indeksa pice" napovedovalo, da se nekaj dogaja. Minuli četrtek zvečer so namreč picerije okoli Pentagona prejele neobičajno veliko naročil, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Na računu Pentagon Pizza Report so prejšnji četrtek zvečer na omrežju X objavili, da so od 19. ure dalje skoraj vse picerije blizu ameriškega obrambnega ministrstva zabeležile "velik porast dejavnosti". V kompleksu Pentagona je namreč veliko restavracij s hitro prehrano, a nobene picerije.

Tri ure kasneje so izpostavili še, da je v gejevskem baru blizu Pentagona za četrtkov večer neobičajno malo ljudi in da to verjetno kaže na "naporno noč v Pentagonu".

Izrael je nato v petek zgodaj zjutraj izvedel prve napade na Iran, na katere je Teheran kmalu zatem odgovoril. Od takrat se vsakodnevno vrstijo medsebojni zračni napadi med državama, ki so skupno zahtevali že več kot 200 življenj.

Omenjena teorija, da naročila pic v Washingtonu napovedujejo geopolitične krize, sicer temelji na tem, da ob vsakem pomembnem dogodku, v katerega so na mednarodnem prizorišču vpletene ZDA, osebje Pentagona, State Departmenta in Bele hiše ostane v pisarnah pozno v noč. Zaradi tega se v Washingtonu in okolici močno poveča število naročil hrane za večerne obroke, zlasti pico.

Neobičajno obsežne dostave pic v Washingtonu

Teorija je še posebej priljubljena na internetu, saj so ji namenjeni forumi na Redditu in tudi omenjeni račun Pentagon Pizza Report, ki mu na omrežju X sledi več kot 38.000 ljudi in objavlja poročila, ko dejavnost v piceriji Domino's, ki se nahaja nedaleč od ameriškega obrambnega ministrstva, preseže običajno raven.

Na spletni strani The Takeout, ki je popularizirala omenjeni račun, so sicer izpostavili, da je ta teorija daleč od znanstveno potrjene, da pa "ni nekaj, kar bi si izmislil internet". Izvira namreč še iz časov hladne vojne, navaja spletni portal Euronews.

Že med hladno vojno so namreč sovjetske obveščevalne službe spremljale neobičajno obsežne dostave pic v Washingtonu, da bi se pripravile na morebitne krize.

Nato je Frank Meeks, lastnik franšize Domino's Pizza v Washingtonu, 1. avgusta 1990 opazil nenaden porast dostav pic v stavbo ameriške obveščevalne agencije Cia. To je bilo na predvečer iraškega napada na Kuvajt, ki je sprožil zalivsko vojno. Kar se mu je takrat zdelo naključje, je z leti postalo vzorec.

Tako so picerije okoli Pentagona in Bele hiše med lanskim napadom Irana z droni in raketami na Izrael imele veliko več dela kot običajno. Dostava pic v Pentagon se je podvojila tudi tik pred ameriško invazijo na Panamo decembra 1989, povečala pa se je tudi pred operacijo Puščavski vihar leta 1991.