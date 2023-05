Dončić vendarle ne bo plačal pogreba žrtev masakra v šoli

Poročali smo že, da je naš košarkarski as Luka Dončić želel, da bi njegova fundacija krila stroške pogreba umrlih v pokolu v šoli Vladislav Ribnikar, a je to pred njim storilo mesto Beograd.

Ob tem je Dončić napovedal, da bo storil vse, da pomaga žrtvam streljanja, v katerem je bilo ubitih osem otrok in varnostnik.

Luka Dončić je sporočil, da želi njegova fundacija financirati vse potrebno za svetovanje in pomoč vsem tistim, ki so doživeli travme med masakrom v Beogradu in po njem.