Donald Trump v šoku: na njegovo posestvo vdrli agenti FBI in izpraznili sef

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da so v njegov dom na Floridi vdrli agenti FBI in vlomili v sef. V izjavi je pojasnil, da je Mar-a-Lago v Palm Beachu zasedla velika skupina agentov FBI. Iskanje naj bi bilo povezano s preiskavo Trumpovega ravnanja z uradnimi dokumenti. Ameriški mediji poročajo, da je preiskava povezana z dokumenti, ki bi jih predsednik morda odnesel v Mar-a-Lago ob odhodu iz Bele hiše.

Trumpova odvetnica Christina Bobb je povedala, da so med preiskavo zasegli nekaj papirjev. Dramatična eskalacija nadzora organov kazenskega pregona se je zgodila, ko se pripravlja na morebitno tretjo predsedniško kandidaturo leta 2024, poroča BBC.

FBI sicer preiskave uradno ni potrdil, vendar pa je bila to za številne ameriške medije v ponedeljek novica dneva, ki je bila hkrati pričakovana in presenetljiva.

Pričakovana je zato, ker se že dlje časa ugiba, da pravosodno ministrstvo ZDA Trumpa preiskuje tudi zaradi napada njegovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja lani in zaradi poskusov spreminjanja izida predsedniških volitev.

Presenetljiva pa zato, ker se to doslej nekdanjemu predsedniku ZDA še ni zgodilo in ameriški analitiki so bili v dvomih, ali si bo pravosodno ministrstvo drznilo ustvariti takšen precedens, saj bi lahko prihodnje republikanske vlade podobno ravnale z nekdanjimi demokratskimi predsedniki.

»To so temačni časi za našo državo. Moj čudoviti dom v Palm Beachu na Floridi oblega in okupira velika skupina agentov FBI. Gre za zlorabo tožilskih pooblastil in pravosodnega sistema, za napad radikalno levih demokratov, ki si obupno prizadevajo, da ne bi kandidiral za predsednika leta 2024,« je zapisal Trump.