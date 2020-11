Donald Trump spet piha: Zmagal sem

Twitter mu daje klicaje in ga označuje z rdečo

Ameriški predsednikspet buri duhove na twitterju. Njegove objave so kar naprej označene s klicajem, češ da gre za zapise, ki so v nasprotju z uradnimi ali pa jih preverjajo.Potem ko se je zdelo, da je v nedeljo priznal poraz na volitvah proti Joeju Bidnu , a hkrati zapisal, da so izidi prirejeni, si je čez slabih osem ur premislil. Danes, 16. novembra, je že zjutraj zapisal, da je on zmagal na volitvah. »Dobil sem volitve.« Zapis je za twitter spet vprašljiv in zato označen z rdečo ter klicajem.Pred tem se je Trump razpisal o tem, kakšne so bile letošnje ameriške volitve, ki smo jih v živo spremljali tudi na Slovenskih novicah . »Zmagal je, ker so bile volitve prirejene. Niso bili dovoljeni opazovalci, glasove volivcev je štel programski sistem radikalnega levega podjetja Dominion, ki je na slabem glasu in s slabo opremo. Ni jim uspelo priti v Teksas (tam sem zanesljivo zmagal), zmagal je zaradi lažnivih medijev in medijev, ki so bili tiho.«Kasneje je Trump napisal tudi: »Zmagal je zaradi medijev, ki širijo lažne novice. Ničesar ne priznam! Pred nami je dolga pot. To so bile lažne volitve.«Prevladujoči mediji so sicer razglasili, da je Biden zmagal s 306 elektorskimi glasovi, za zmago pa jih je dovolj 270.