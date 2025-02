Donald Trump nov ukrep napovedal kar na krovu predsedniškega letala

Ameriški predsednik Donald Trump načrtuje uvedbo 25-odstotnih carin na ves uvoz jekla in aluminija v ZDA, ki naj bi jih uradno naznanil še danes. Za ta teden je v nedeljo naznanil tudi napoved »recipročnih carin«, ki naj bi izenačile ameriške s tistimi, ki jih druge države obračunavajo za uvoz proizvodov iz ZDA.

Donald Trump. FOTO: Allison Robbert/Afp

Nov ukrep je ameriški predsednik v nedeljo napovedal novinarjem na krovu svojega predsedniškega letala, na poti na tekmo super bowla v New Orleansu. »Vse jeklo, ki prihaja v ZDA, bo imelo 25-odstotno carino,« je dejal. Dodal je, da bo to veljalo tudi za aluminij.

Največja dobaviteljica tako jekla kot aluminija v ZDA je Kanada. Veliko jekla v državo dobavijo še Brazilija, Mehika in Južna Koreja, ob sklicevanju na ameriške trgovinske podatke navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je že v času svojega prvega mandata leta 2018 uvedel podobne carine - za jeklo so znašale 25 odstotkov, za aluminij pa 10 odstotkov. Z več državami, vključno s Kanado in Mehiko, je leto pozneje dosegel dogovor o njihovi odpravi, za EU pa so ostale v veljavi do leta 2021, ko je predsedniški položaj prevzel Joe Biden.

»Za tiste, ki izkoriščajo ZDA, bomo uvedli recipročne carine«

V nedeljo je ameriški predsednik napovedal še, da bo prav tako ta teden naznanil »recipročne carine«. Z njimi naj bi ameriške uskladili s tistimi, ki jih posamezne države obračunavajo za uvoz proizvodov iz ZDA.

»Za tiste, ki izkoriščajo ZDA, bomo uvedli recipročne carine,« je dejal. »To bo krasno za vse, vključno druge države,« je dodal. Podrobnosti ni podal, naj pa bi jih predstavil v torek ali sredo.

Trump je sicer že v začetku meseca napovedoval uvedbo carin v višini 25 odstotkov na vse kanadske in mehiške izdelke, a je kasneje načrt preložil za 30 dni. Za Kitajsko pa je uvedel 10-odstotno povišanje carin, ki velja od torka. Kitajska se je odzvala s svojimi carinami na nekatere ameriške proizvode.

S carinami je Trump je že zagrozil tudi Evropski uniji, pri čemer se je skliceval na pritožbe zaradi ukrepov EU proti ameriškim tehnološkim podjetjem in primanjkljaja v blagovni menjavi.