Donald Trump napovedal: v torek me bodo aretirali

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju (Truth Social network) objavil, da ga bodo v torek aretirali.

V lisicah naj bi znašel zaradi plačevanja porno igralki Stormy Daniels za molk, pri čemer naj bi denar plačal iz sklada za predsedniško kampanjo. Več o tem preberite tukaj. Med pričami sta se na sodišču že zvrstila igralka Daniels in Trumpov nekdanji odvetnik Michael Cohen.

Zaradi napovedane aretacije je Trump pozval svoje sledilce k protestu.

Organi pregona v New Yorku so proti Trumpu sprožili postopke zaradi nelegalnih plačil kampanje in posedovanja tajnih dokumentov na njegovem domu. Podrobnosti, kako naj bi prišel do informacije o aretaciji, Trump ni izdal. Je pa v objavi ponovil laži, ki jih je ponavljal že leta 2020, in sicer da so bile volitve, ki jih je izgubil proti zdajšnjemu predsedniku Joe Bidnu, ukradene. Danes je spet pozval: Vzemimo nazaj svoj narod! To so bile tudi njegove besede pred tem, da so njegovi privrženci poskušali zavzeti kapitol leta 2021.