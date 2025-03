Donald Trump mlajši preletel Slovenijo in pristal v Beogradu

Donald Trump ml., najstarejši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je prispel v Beograd, kjer se bo sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

To je njegov drugi obisk Beograda v zadnjih šestih mesecih.

Nazadnje je srbsko prestolnico obiskal konec septembra lani, medtem ko je bil njegov oče sredi predsedniške kampanje. Takrat je v enem od hotelov v središču mesta organiziral večerjo za skupino poslovnežev.

Trump ml. ima pomembno vlogo v družinskem podjetju Trump Organization in je bil aktiven tudi v očetovih predsedniških kampanjah v letih 2016 in 2020, kjer je pogosto nastopal kot govornik in lobiral med konservativnimi volivci.

Medtem pa Trumpov zet Jared Kushner in milijarder iz Združenih arabskih emiratov Mohamed Alabbar načrtujeta gradnjo luksuznega hotela in stanovanjskega kompleksa v središču Beograda. Hotel naj bi stal na mestu nekdanjega Glavnega štaba Jugoslovanske ljudske armade, ki je bil uničen med Natovim bombardiranjem leta 1999, poroča Index.

