Donald Trump je obdržal nadzor nad nacionalno gardo Kalifornije

Zvezno prizivno sodišče v San Franciscu je davi - le nekaj ur po tem, ko je zvezni sodnik Charles Breyer napotitev nacionalne garde v Los Angeles razglasil za nezakonito - začasno blokiralo to odločitev, poročajo ameriški mediji. Predsednik ZDA Donald Trump je vsaj začasno obdržal nadzor nad nacionalno gardo Kalifornije.

Trump je nacionalno gardo napotil v Los Angeles zaradi protestov proti racijam zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice), čeprav je temu nasprotoval kalifornijski guverner Gavin Newsom, ki je sicer tudi poveljnik nacionalne garde Kalifornije.

Predsednik ZDA lahko v primeru izrednih razmer, kot je na primer vstaja ali invazija, prevzame nadzor nad nacionalno gardo določene zvezne države, vendar pa je sodnik Breyer v tožbi Newsoma proti Trumpu v četrtek zvečer ugotovil, da dogajanje v Los Angelesu še zdaleč ne seže do ravni vstaje ali invazije.

Ukazal je, da se nadzor nad nacionalno gardo Kalifornije vrne guvernerju, vendar pa svojo odločitev zadržal do danes opoldne po krajevnem času, da Trumpovi vladi omogoči pritožbo. Prizivno sodišče je pritožbo uslišalo in davi brez komentarja objavilo kratek ukaz, da se odločitev sodnika Breyerja začasno blokira, poroča ameriška televizija NBC.

Tožba se bo nadaljevala

Newsom je pred tem na novinarski konferenci v četrtek zvečer razglasil zmago demokracije in napovedal, da bo danes prevzel nadzor nad nacionalno gardo ter jo demobiliziral, vendar je njegovo zmagoslavje trajalo le nekaj ur.

Tožba pred sodnikom Breyerjem se bo nadaljevala in glede na današnjo odločitev najverjetneje sčasoma končala z Newsomovo zmago, vendar se Trumpova vlada lahko nato vloži pritožbo na prizivno sodišče, v primeru poraza pa še na vrhovno sodišče ZDA. Naslednje zaslišanje prizivnega sodišča o tem primeru bo prihodnji torek.

Praktično to pomeni, da bodo pripadniki nacionalne garde še naprej v Los Angelesu - skupaj z marinci, ki jih je Trump prav tako poslal v Kalifornijo - in bodo lahko še naprej ščitili agente Ice pri agresivnih racijah proti priseljencem, ki so pred tednom dni povzročile proteste.