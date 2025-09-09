NOVE TRDITVE

Donald Trump je bil »FBI-jev ovaduh, ki je poskušal zrušiti Epsteina,« trdi republikanski zaveznik

Po njegovih besedah je bil Trump letos opozorjen, da se njegovo ime pojavlja »večkrat« v dokumentih, povezanih z obsojenim pedofilom Epsteinom.
Fotografija: Trump naj bi stike z Epsteinom prekinil potem, ko je ta domnevno poskušal speljati osebje iz njegovega letovišča Mar-a-Lago na Floridi. FOTO: Andrew Harnik Afp
Trump naj bi stike z Epsteinom prekinil potem, ko je ta domnevno poskušal speljati osebje iz njegovega letovišča Mar-a-Lago na Floridi. FOTO: Andrew Harnik Afp

Ameriški predsednik Donald Trump naj bi bil tajni informator FBI-ja, ki je poskušal zrušiti Jeffreyja Epsteina, medtem ko sta v devetdesetih in začetku 2000-ih skupaj hodila na zabave, trdi vpliven republikanec.

Po njegovih besedah je bil Trump letos opozorjen, da se njegovo ime pojavlja »večkrat« v dokumentih, povezanih z obsojenim pedofilom Epsteinom. Ta je avgusta 2019 umrl za zapahi. V devetdesetih letih in na začetku novega tisočletja sta bila z ameriškim predsednikom redna gosta na istih zabavah, a je republikanski kongresnik Johnson na ameriški televiziji dejal, da je v tej zgodbi skritega »več, kot je videti na prvi pogled«.

»O tem sem se z njim pogovarjal velikokrat,« je dejal Johnson. »Bil je zgrožen. To je bilo napačno predstavljeno. Nikoli ni trdil, da je Epsteinova zgodba izmišljotina – to je grozljivo, nepopisno zlo. Tudi sam to verjame.« Dodal je še: »Ko je prvič slišal govorice, ga je vrgel iz Mar-a-Laga. Bil je FBI-jev ovaduh, ki je želel pomagati razkriti to umazanijo.«

Številni aktivisti so Trumpovo administracijo obtožili, da ščiti vplivne ljudi, povezane z Epsteinom. FOTO: Jose Luis Gonzalez Reuters
Pravi, da gre za prevaro demokratov

Trump je sicer večkrat vztrajal, da je njegova povezava z Epsteinovo afero zgolj »prevara demokratov«, kar trdi tudi Johnson: »Ko Trump govori o prevari, misli na to, da demokrati to zgodbo uporabljajo za napade nanj.«

Februarja je ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi razburila javnost z izjavo, da ima na svoji mizi Epsteinov »seznam strank«. A julija je Trumpovo ministrstvo pravosodja sporočilo, da takega seznama ni našlo. Istega meseca je Wall Street Journal razkril, da je Bondi predsednika zasebno opozorila, da se njegovo ime »večkrat« pojavlja v datotekah, povezanih z Epsteinom.

Trump naj bi stike z Epsteinom prekinil potem, ko je ta domnevno poskušal speljati osebje iz njegovega letovišča Mar-a-Lago na Floridi.

Februarja je ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi razburila javnost z izjavo, da ima na svoji mizi Epsteinov »seznam strank«. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters
Medtem so se podporniki gibanja MAGA hudo razdelili – številni aktivisti so Trumpovo administracijo obtožili, da ščiti vplivne ljudi, povezane z Epsteinom. Od predsednika so zahtevali, naj odpusti Bondijevo, a Trump je julija na družbenih omrežjih to ostro zavrnil: »Vsi se spravljajo na generalno tožilko Pam Bondi, ki opravlja FANTASTIČNO DELO! Smo ena ekipa, MAGA, in ne maram tega, kar se dogaja.«

Večkrat obrnil ploščo

Trumpovo stališče do Epsteinove smrti je bilo vedno nejasno in spremenljivo. Leta 2019 je trdil, da je bil Epsteinov samomor prikrit in zahteval preiskavo. Štiri leta pozneje pa je v intervjuju s Tuckerjem Carlsonom celo namignil, da bi Epsteina morda lahko umorili. A prejšnji teden je predsednik obrnil ploščo in celotno afero označil za »blatenje«.

Do spremembe stališča je prišlo prav v času, ko je več kot deset Epsteinovih žrtev in družina Virginie Giuffre – znane po obtožbah proti princu Andrewu, ki je aprila storila samomor – od Trumpa zahtevala, naj izpolni obljubo iz kampanje in razkrije vse Epsteinove vladne dokumente. Predsednik je to zavrnil.

Le nekaj minut po tem, ko so žrtve stopile pred kongres, je Trump njihove zahteve odločno zavrnil. To se je zgodilo ravno po tem, ko so republikanci objavili na tisoče Epsteinovih dokumentov – skoraj 97 odstotkov jih je bilo že prej javnih.

»Kolikor vem – lahko preverim – je bilo predanih na tisoče strani dokumentov. A to je v resnici prevara demokratov, ker želijo ljudi speljati k nečemu, kar nima nobene povezave z uspehi, ki smo jih kot narod dosegli, odkar sem predsednik,« je dejal Trump.

