Donald Trump dokončno blokiran, Melania svobodna

Blokirani twitter ameriškega predsednika Donalda Trumpa FOTO: Twitter, Reuters

Ameriški predsednik, ki je komunikacijo z ljudstvom prek medijev zamenjal z neposrednim naslavljanjem prek twitterja, je dokončno blokiran. Po predzadnji blokadi so mu naročili, da mora odstraniti nekatere objave, pa mu bodo račun sprostili. Potem ko je to storil, so mu dovolili nazaj, a Trump se ni dal. Nadaljeval je v svojem slogu, zaradi katerega ga je doletela nova blokada. Tokrat menda trajna, saj da je kršil pravila podjetja Twitter.Kritiki so mnenja, da so besede, ki jih je leta trosil po spletnih omrežjih, pomagale, da se je zgodil sredin napad na Capitol Hill.Kaj bo zdaj storil Donald Trump? Odpre lahko nov profil, BBC pa omenja drugo možnost: Trump naj bi proučeval možnost, da ustvari svojo platformo. Profil, žene predsednika ZDA v odhodu, ki ima 1,3 milijona sledilcev, sicer še vedno deluje. Nazadnje je bila aktivna 3. novembra 2020.