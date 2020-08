Donald in Melania Trump žalujeta

Predsednik ZDAse je poklonil svojemu »najboljšemu prijatelju« in mlajšemu bratu(71), ki je umrl v bolnišnici v New Yorku. Vzrok njegove smrti ni znan.»S težkim srcem sporočam, da je moj čudoviti brat Robert nocoj mirno umrl,« je bilo zapisano v izjavi, ki jo je v javnost dal Trump. »Ni bil le moj brat, bil je moj najboljši prijatelj. Spomin nanj bo živel v mojem srcu za vedno,« je še dodal užaloščeni predsednik, ki je brata v bolnišnici obiskal dan pred smrtjo. Nekateri ameriški mediji so poročali, da je bil hudo bolan.Donaldov sinje svojega strica opisal kot neverjetnega človeka: močnega, prijaznega in neverjetno zvestega. »Vsa naša družina ga bo zelo pogrešala,« je zapisal na twitterju. Hči Ivanka se je prav tako poklonila stricu: »Stric Robert, radi te imamo. Si v naših srcih in molitvah, za vedno.«Robert je bil najmlajši izmed petih otrokin, rodil se je dve leti za Donaldom. Večino življenja je preživel v družinskem nepremičninskem podjetju. Nedavno je skušal na sodišču preprečiti nečakinjiizdajo njene knjige o Donaldu, junija pa je po poročanju New York Posta preživel več kot en teden v intenzivni negi bolnišnice Mount Sinai na Manhattnu.