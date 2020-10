Donald in Melania Trump okužena s koronavirusom

Zdravnik: Počutita se dobro

Število okužb spet narašča

Univerza Johns Hopkins poroča, da so do četrtka v ZDA poleg skoraj 7,3 milijona okuženih potrdili skoraj 208.000 smrtnih žrtev covida-19. ZDA, ki nimajo nacionalne strategije ali načrta za boj proti pandemiji, imajo največ okuženih in mrtvih od vseh držav sveta. V ZDA je število okužb v zadnjem tednu naraslo za 0,6 odstotka v primerjavi s tednom pred tem.



Razmere so se nekoliko izboljšale v Teksasu, kjer je trenutno na zdravljenju 3190 bolnikov s covidom-19, kar je 24 odstotkov manj kot dan prej. V New Yorku je hospitaliziranih nekaj več kot 600 ljudi, umira jih po okrog deset ali manj na dan.



Narašča pa število okužb, in sicer je guverner Andrew Cuomo v četrtek potrdil 1300 novih. Medtem ko se je v zadnjem mesecu vračalo manj kot odstotek pozitivnih testov, jih je sedaj skoraj teden dni že več kot odstotek na dan.

Ameriški predsednikje na twitterju potrdil, da sta z ženopozitivna na covid-19. Rezultat pozitivnega testa je potrdil po tem, ko je bilo znano, da je okužena njegova svetovalka, ki je v torek z njim potovala na prvo televizijsko soočenje predsedniških kandidatov v Cleveland.Kot je napovedal, sta s prvo damo že začela postopek karantene in okrevanja. »To bomo prestali skupaj,« je zapisal.Trumpov osebni zdravnikje v izjavi za javnost povedal, da se tako Donald kot Melania počutita dobro, med okrevanjem bosta ostala doma v Beli hiši. »Zdravniška ekipa bo še naprej pozorno spremljala njuno stanje, predsednik pa bo med okrevanjem normalno opravljal vse njegove dolžnosti še naprej. O nadaljnjem poteku dogodkov vas bomo sproti obveščali,« so sporočili iz Bele hiše.Kako bo z nadaljevanjem njegove predsedniške kampanje, za zdaj še ni jasno, a dejstvo je, da bo moral naslednja zborovanja in soočanja, vsaj tista v živo, Trump preložiti.