Donald in Melania prvič skupaj pred volivce, njen nasmeh pove vse (FOTO)

REUTERS Donald Trump in Melania Trump. FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

​Poraza noče priznati

Ameriški predsednikje imel v soboto v Georgii prvo srečanje z volivci po novembrskih predsedniških volitvah. Ponovil je trditve, da so bile volitve ukradene in da je zmagal on, ne pa demokratski kandidat. Shod je bil sicer namenjen podpori republikanskima kandidatoma za senatne volitve.V Georgii bo 5. januarja drugi krog senatnih volitev, njihov izid pa je ključnega pomena, saj bo vplival na to, ali bodo imeli v zveznem senatu prihodnji dve leti večino republikanci ali demokrati.V skoraj dvournem nastopu je Trump zatrdil, da se ne bo predal, zbrana množica v mestu Valdosta pa je bučno podprla njegove trditve in vzklikala, da se bori za Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Kljub izredno resnim epidemiološkim razmeram v ZDA je le malo ljudi na shodu, ki se ga je udeležila tudi prva dama ZDA, nosilo masko.»Zmagujemo na teh volitvah,« je sporočil Trump, ki poskuša s številnimi tožbami izpodbiti Bidnovo zmago, a je bil do zdaj še z vsemi neuspešen.»Volivci Georgie bodo določili, katera stranka bo vodila vse odbore, napisala vse zakone, nadzirala prav vsak dolar davkoplačevalcev. Zelo preprosto, odločili boste, ali bodo vaši otroci odraščali v socialistični državi ali svobodni državi,« je volivcem na srce položil Trump.Če bosta republikanska senatorja Georgieinizgubila proti demokratskima izzivalcemain, bo v zveznem senatu vsaka stranka imela po 50 sedežev, v primeru neodločenih glasovanj pa odloči podpredsednik ZDA. Za podpredsednico je bila na volitvah 3. novembra izvoljena