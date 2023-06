Domovi leta 2050: stanovanje bo opremljeno s kuharskim chefom (FOTO)

Umetna inteligenca, roboti, hologrami – vse to bo v domovih leta 2050 nekaj popolnoma vsakdanjega, predvidevajo poznavalci smernic v prihodnosti. Opisali so, kakšna bodo naša stanovanja, in jih s pomočjo umetne inteligence tudi izrisali.

V kuhinji vam bo denimo hologram slovitega chefa Gordona Ramsayja dajal navodila, vas opozarjal na napake ter celo okaral, ko ga boste polomili – kot to počne njegov človeški izvirnik. Ljubitelji znanstvene fantastike bodo morda raje kupili hologram J. R. R. Tolkiena, da jim bo prebiral svoje knjige.

Tako naj bi bila videti zunanjost stanovanjske hiše. FOTOgrafije: Ai

Leta 2050 bo v stanovanju vsaj en humanoidni robot.

Verjetno manjša

Stanovanje bo dajalo streho nad glavo tudi humanoidnim robotom. Prvi Teslini modeli so že na trgu. Njihove naloge bodo čiščenje, kuhanje in celo varovanje otrok. »Razširjena resničnost bo spremenila zabavo,« meni urednik televizijske oddaje Future News Ian Silvera. V stanovanjih bomo imeli posebne prostore s hitrim brezžičnim internetom, v katere se bomo zaprli, ko se bomo želeli zabavati z našimi pametnimi napravami. Vse površine v stanovanju se bodo lahko spremenile v zaslon na dotik ali pa v okna, če boste tako želeli.

Površine se bodo spremenile v zaslon na dotik.

Stanovanja bodo verjetno manjša, v njih bo živelo skupaj več generacij. Poslopja bodo zgrajena s tehnikami, ki bodo omogočale spreminjanje velikosti posameznih stanovanjskih enot. Bloki bodo energijsko samooskrbni, presežek energije pa bodo lahko prodajali. Gumbi bodo stvar preteklosti. Luči in naprave bomo prižigali z glasovnimi ukazi. V stanovanjih bo ogromno rastlin. Mnogi bodo gojili svojo hrano.

