PROTEST

Domačinom s hrvaškega otoka prekipelo, takole so nagnali turiste

Menda jim hodijo po vrtovih, trgajo zelenjavo, nekateri so celo vstopili v hiše.
Fotografija: Otok Ošljak. FOTO: Gettyimages
Otok Ošljak. FOTO: Gettyimages

N. B.
19.08.2025 ob 10:35
19.08.2025 ob 10:38
N. B.
19.08.2025 ob 10:35
19.08.2025 ob 10:38

Domačini majhnega otoka Ošljak pri Zadru so čez vikend dvignili glas proti navalu turistov. S protestom so pregnali ladje, ki so pripeljale obiskovalce, in jasno povedali: »To je naša dnevna soba, ne vaš turistični raj!«

Prebivalci opozarjajo, da čolni prihajajo nezakonito v zaščiteno območje. Turisti jim hodijo po vrtovih, trgajo zelenjavo, nekateri so celo vstopili v hiše. »Nismo proti turizmu, a brez načrta za upravljanje otoka nima smisla, da nam tujci vdirajo na dvorišča,« pravijo otočani.

Na Ošljaku živi manj kot deset ljudi, poleti pa jih je petkrat več. Kljub temu vsak dan na otok pride do tisoč obiskovalcev. »Nimajo dovoljenj, grozijo nam, življenje nam postaja nemogoče,« opozarja Mihovil Valčić.

Župan občine Preko Jure Brižić priznava, da so pritiski ogromni, a popolne prepovedi prihodov ni mogoče doseči. Tudi ministrstvo trdi, da zakon ne dopušča takšne prepovedi, obstajajo pa drugi ukrepi.

Otočani pa se ne mislijo vdati. Napovedujejo nove proteste in zahtevajo, da se preveri zakonitost poslovanja ladjarjev. Dokler tega ne uredijo, pravijo, bodo branili svoj košček zemlje v morju.

