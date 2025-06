Domačini brutalno pretepli turista, ki je skočil v Neretvo (VIDEO)

Kljub nenehnim opozorilom domačinov in oblasti, da je skakanje s Starega mostu v Mostarju lahko smrtno nevarno, se je našel moški, menda je šlo za tujega turista, ki se je na opozorila in lastno varnost požvižgal ter kljub temu skočil v Neretvo 20 metrov nižje.

Kljub temu da je moški, po posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, sodeč skok preživel brez hujših posledic, pa cele kože kljub temu ni odnesel. Nekaj domačinov, ki so ogorčeni spremljali njegov podvig, je namreč v trenutku, ko je moški začel plavati proti obali, stekli proti njemu in ga brutalno pretepli, manjkalo ni niti sočnih kletvic, s katerimi so mu dali vedeti, kaj si o njegovem početju mislijo.

Skoki s Starega mostu v Neretvo, ki tudi v poletnih mesecih redko preseže 15 stopinj Celzija, so sicer vsakoletni spektakel, ki si ga ogledajo množice od blizu in daleč. A dogodek, ki ga organizirajo konec julija, je skrbno načrtovan, na njem pa sodelujejo športniki, ki so ustrezno pripravljeni. Amaterji z neustreznim znanjem in izkušnjami, s takšnim skokom tvegajo hude poškodbe, invalidnost, celo smrt.