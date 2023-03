Dolgoročna vremenska napoved za pomlad: poglejte, kaj čaka Slovenijo

Danes se začenja koledarska pomlad, temperature pa bodo v prihodnjih dneh celo presegle 20 stopinj Celzija. Za danes je sicer napovedano spremenljivo do pretežno oblačno vreme, občasno so možne do manjše krajevne padavine, a se bo nebo proti večeru začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija, v naslednjih dneh pa bodo temperature predvidoma presegle 20 stopinj Celzija.

Meteorologi AccuWeatherja so objavili dolgoročno vremensko napoved za letošnjo pomlad v Evropi. Kot pišejo, se bo v nekaterih državah zima nekoliko zavlekla v pomlad, druge države pa lahko pričakujejo vremenske nevšečnosti pozneje v pomladi.

V Združenem kraljestvu in na Irskem vremenoslovci sodeč po kartah, pričakujejo velike temperaturne spremembe, ki pa se bodo umirile do konca aprila. Temperature bi bile lahko tam dlje časa nad zgodovinskim povprečjem, a bodo fronte zmotile spomladanski trend in bi se lahko temperature za nekaj časa spustile pod povprečje. Temperaturna nihanja bodo tako velika. Tveganja za zmrzal bodo mogoča do sredine aprila, količina padavin pa bo v Združenem kraljestvu med aprilom in majem nad zgodovinskim povprečjem.

Suše v Južni Evropi, poplave na Balkanu

Države južne Evrope lahko v prvi polovici pričakujejo suho obdobje, torej brez padavin, piše AccuWeather. Po podatkih Météo France so od 20. januarja 2023 do 21. februarja 2023 opazili niz 32 zaporednih dni brez merljivih padavin. To je postavilo nov rekord za najdaljši zaporedni niz dni brez merljivih padavin od leta 1959. Še en opazen interval brez padavin je bil leto 2020 od 17. marca do 16. aprila, ko je bilo zabeleženih 31 zaporednih dni brez merljivih padavin.

Po drugi strani pa neurja v jugozahodni Evropi že povzročajo zaskrbljenost napovedovalcev zaradi nevarnosti poplav na v Italiji in na Balkanskem polotoku. »Glede na to, kako toplo je Sredozemsko morje, lahko nevihte ob dodatni vlagi povzročijo povečano nevarnost poplav. To je še posebej zaskrbljujoče za zahodna pobočja Apeninov in Dinarskih Alp,« je pojasnil meteorolog Tyler Roys.

V Italiji bi lahko dotok vlage v prvi polovici pomladi povzročil tudi povečano tveganje vremenskih nevšečnosti, kar bi lahko povzročilo različne nevarnosti, kot so uničujoči vetrovi, toča in hudourniške poplave.

Toplejše vreme napoveduje več nevšečnosti

Od konca marca dalje bodo prevladovale bolj sušne razmere, pravijo vremenoslovci, a po drugi strani pravijo, da to ne pomeni, da padavin ne bo. Če bo deževno, bo količina padavin to pomlad blizu povprečja.

Vremenoslovci so izpostavili zlasti Nemčijo in Poljsko kot dve državi, ki se bosta to pomlad soočili s precejšnjim tveganjem večjih neurij, skupaj s sosednjimi območji severno in vzhodno od alpskih regij.

Tudi deli zahodne Španije in Portugalske se bodo soočili z nemirnim začetkom pomladi. »Ko se začne pomlad, bomo morda videli nastanek nestabilnih razmer na Iberskem polotoku. Razmere bodo postale bolj suhe in toplejše v zadnjem delu pomladi,« je pojasnil višji meteorolog AccuWeather Alan Reppert.

Večji del jugovzhodne Evrope se bo v drugem delu pomladi soočal z nadpovprečnimi temperaturami. Na lokacijah od Rima do Bukarešte so bile sredi marca temperature visoke in primernejše za konec aprila, ta trend segrevanja pa se bo nadaljeval v naslednjih nekaj mesecih. Spremljal ga bo občasen dež.

Zgodaj spomladi naj bi nevihte pričakovali tudi na Balkanu.