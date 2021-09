Dolge vrste pred volišči, kdo bo nasledil Merklovo?

V Nemčiji okoli 60 milijonov volivcev izbira člane zveznega parlamenta. Po anketah imajo največ možnosti za zmago socialdemokrati s kanclerskim kandidatom, dosedanjim finančnim ministrom Olafom Scholzem, a tekma je izredno napeta. Konservativni uniji CDU/CSU s kanclerskim kandidatom Arminom Laschetom se obeta drugo mesto. Ta je sicer zaostanek v zadnjem tednu zmanjšala na tri odstotne točke, po eni od anket celo na eno samo odstotno točko, kar je premalo za zanesljive volilne napovedi. Velika volilna udeležba Na današnjih parlamentarnih volitvah v Nemčiji kaže na veliko volilno udeležbo, pišejo nemški mediji. Ponekod, na primer v Berlinu, ljudje v dolgih vrstah čakajo, da bi oddali svoj glas.



V zvezni deželi z največ prebivalci, Severnem Porenju - Vestfaliji, se je do poldneva volitev udeležilo 45 odstotkov upravičencev, medtem ko jih je pred štirimi leti do te ure na volišča prišlo le 40 odstotkov, je sporočilo deželno notranje ministrstvo.



Iz Berlina medtem poročajo o vrstah čakajočih volivcev, po podatkih lokalnih oblasti pa je udeležba nekoliko večja kot na zadnjih volitvah.



Na nekaterih voliščih v Berlinu je sicer prišlo do težav z glasovnicami. Dobili so namreč napačne glasovnice, zato so jih začasno zaprli, oddane glasove pa razglasili za neveljavne.



Po poročanju televizije ZDF je udeležba večja kot na zadnjih volitvah tudi v Münchnu in Nürnbergu na Bavarskem.



Številke o udeležbi ne vključujejo glasov po pošti. Teh je bilo letos rekordno, saj se je za glasovanje po pošti odločili 40 odstotkov volivcev, med njimi odhajajoča kanclerka Angela Merkel, ki na tokratnih volitvah ne kandidira.



Volišča v Nemčiji bodo odprta do 18. ure. Takoj po zaprtju bodo objavili izide vzporednih volitev.

