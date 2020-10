Dolga kolona in gneča za drive-in testiranje pri sosedih (VIDEO)

Rekordno število okužb doslej so v petek potrdili v Zagrebu, saj so jih našteli kar 387. Glede na to da so tam opravili 1385 testov, to pomeni, da je bila pozitivnih več kot četrtina. Tudi za soboto bodo rezultati verjetno podobni, saj so bile v Zagrebu nepregledne kolone vozil, ki so v vrsti čakali tudi za drive-in testiranje.Na družbenih omrežjih je zaokrožil dopoldanski posnetek iz Zagreba na eni od glavnih ulic, ki se steka v središče Zagreba. Kot pišejo hrvaški mediji, se niso vsi napotili na testiranje za primer okužbe z novim koronavirusom, temveč so bili v gneči tudi tisti, ki so se, tako kot vsako soboto, napotili v središče mesta na kavo in tržnico.V Ljubljani v soboto ni bilo hujše gneče, saj so bili gostinski obrati prvi dan zaprti, prav tako po naših informacijah na drive-in točki pri zdravstvenem domu Metelkova ni bilo večjih kolon glede na pretekle dni. »Gneče so znale biti še hujše,« nam je sporočila občanka, ki biva v bližini.