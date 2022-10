Dokument iz BiH pretresa EU: Ko vstopijo v Slovenijo, je že konec ...

Na območju BiH so še vedno velike količine orožja, ki je ostalo iz obdobja spopadov in se tihotapi ter nelegalno prodaja v EU, kjer se na črnem trgu povečuje povpraševanje oseb, povezanih z organiziranim kriminalom in terorizmom, dokument Ministrstva za varnost BiH povzema srbski Informer. »Trgovina z orožjem omogoča pridobivanje velikih in hitrih finančnih dobičkov, ocenjujemo, da bo trgovina z orožjem tudi v prihodnjem obdobju ostala eno od področij delovanja organiziranih kriminalnih združb,« navajajo v dokumentu Ocena nevarnosti organiziranega kriminala v BiH 2021. Kot je omenjeno, je trgovina z orožjem za največje število organiziranih kriminalnih združb v BiH skoraj izključno dodatni, ne pa primarni vir dohodka.

»Kriminalne združbe se na splošno želijo dokopati do teh ljudi ali do tistih lokacij, kjer je orožje. Obstajajo različni kanali za prenos orožja. Pomembno jim je, da gredo del čez Hrvaško, in ko vstopijo v Slovenijo, potujejo po Evropi brez mejnih prehodov,« je povedal varnostni strokovnjak Radislav Jovičić.