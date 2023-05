Doktor Ranko Rajović analiziral 13-letnega morilca iz Srbije

Specialist interne medicine in nevrofiziolog Ranko Rajović, ki je sedem let delal na raziskavi osnovnošolcev v Srbiji, Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem, je analiziral krvavi pohod 13-letnika, ki je na beograjski osnovni šoli pokončal devet sošolk in sošolcev ter varnostnika.

»Otrok je ravnal kot stroj – načrtoval je in risal, kar kaže na popolno pomanjkanje empatije. Ta deček misli, da je dobil nalogo, on je stroj za ubijanje,« je med gostovanjem v oddaji Uranak za K1. Po njegovih podatkih je medvrstniško nasilje v porastu v celotni osrednji Evropi, a da nihče ni bil pripravljen na kaj takšnega, kot se je zgodilo v Srbiji.

Dodal je, da niso krivi le internet in resničnostni šovi, ki sicer prispevajo k vedenju otroka, starši so tisti, ki so najbolj odgovorni: »Oni so prva okolica otroka in to je najpomembnejše v otrokovem razvoju. Celoten razvoj otroka pokriva tudi čustveni razvoj in razvoj empatije, vzgojo, in ne le znanje.« Dodal je še, da otrok, ki v puberteti dobi vse takoj in zdaj, nima tolerance in razvije frustracije.

Po pet ur na dan na telefonu

»Možgani naših otrok postajajo drugačni. Motorično so šibkejši, z manj splošnega znanja, sebični in skoraj brez empatije. Ob vsem tem od njih starši zahtevajo uspeh, obiskujejo eno, tri ali pet aktivnosti. Kot mali roboti opravljajo stvari naokoli, njihovi možgani pa so specifični, morajo živeti, videti, preveriti in tega ne morejo zdržati,« je prepričan Rajović. Dodal je še, da so v sedemletni raziskavi v regiji ugotovili, da okoli polovica učencev mobilne telefone uporablja tudi pet ur dnevno.

Igrišča in parki so se preselili v telefone: »Da ne bo izpadlo, da krivim internet. Na njem so tudi koristne stvari, vendar naši otroci ne gredo tja. Gredo tja, kjer so negativne vsebine, agresija in ko stopijo v ta virtualni svet, možgani to obdelujejo. Mi vemo, da je vse to izmišljeno, vendar možgani na to reagirajo,« je prepričan Rajović.

Prepoved telefonov vsaj do četrtega razreda

»V virtualnem svetu otroci ubijajo ljudi, trgajo jim glave in postajajo bitja brez empatije,« opozarja. Opomnil je, da je pred stoletjem otrok na dan prejel dve pomembni informaciji, medtem ko danes absorbirajo reko informacij: »Mobilne telefone bi prepovedal do četrtega razreda, ker samo škodijo. Mogoče še dlje, vendar me nihče ne posluša.« Dodaja, da se možgani pred preveč informacijami branijo tako, da postanejo bolj otopeli.

»Nekateri otroci med puberteto, žal, tepejo svoje starše. To so otroci, ki smo jim vse dali in jim omogočili. Rojeva se generacije odprtih ust, brez obvez in delovnih navad, spodletelo nam je,« je zaključil.