Dokazov o drugem napadalcu ni, slovenska policija okrepila delovanje

Po terorističnem napadu slovenska policija okrepila delovanje na terenu

Slovenska policija je v povezavi s ponedeljkovim terorističnim napadom na Dunaju okrepila delovanje na terenu, prav tako pa je v stalnem stiku s partnerskima agencijama in tujimi varnostnimi organi Avstrije in sosednjih držav, s katerimi poteka izmenjava podatkov v okviru tesnega mednarodnega sodelovanja, so za sporočili s policije.

Napadalec blizu Islamski državi

Avstrijska policija jena Dunaju opravila 18 hišnih preiskav in prijela 14 ljudi, je danes sporočil avstrijski notranji minister. Kot je še dejal na novinarski konferenci na Dunaju, za zdaj sicer ni dokazov o drugem napadalcu.»Video gradivo, ki ga preiskuje policija, za zdaj ne dokazuje prisotnosti drugega napadalca,« je pojasnil minister. Skupno sicer policija po njegovih besedah preiskuje okoli 20.000 videoposnetkov, ki so jih posredovali državljani. Nehammer je še dejal, da za zdaj ni mogoče reči, koliko ljudi je bilo vpletenih v napad.V okviru preiskave so doslej opravili 18 hišnih preiskav in aretirali 14 ljudi. Gre za znance in prijatelje 20-letnega napadalca, ki ga je po napadu ubila policija, je pojasnil Nehammer.Napadalec je poleg avstrijskega imel tudi makedonsko državljanstvo. Moški je bil v preteklosti že kaznovan zaradi terorističnega združevanja in bil 25. aprila 2019 obsojen na 22 mesecev zapora, ker je poskušal odpotovati v Sirijo, da bi se tam pridružil IS. 5. decembra lani so ga predčasno pogojno izpustili na prostost, saj so zanj kot za mladega odraslega veljali določeni privilegiji.Nehammer je bil danes kritičen do njegove predčasne izpustitve. Dejal je še, da je napadalec sodeloval v programu deradikalizacije, a je strokovnjake v njem uspel preslepiti, da ni več radikaliziran. Minister zato ocenjuje, da je treba sistem znova ovrednotiti in ga optimizirati.V stanovanju napadalca so po besedah ministra našli strelivo in zasegli precej dokaznega gradiva, ki ga morajo še preučiti. A že zdaj obstajajo jasni indici, da je bil blizu Islamski državi, je dejal Nehammer.Preberite še:Dokler preiskava še poteka, bo na Dunaju veljala najvišja stopnja nevarnosti, je napovedal minister.