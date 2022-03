Dogodek v Zagrebu, ki ga ne smete zamuditi

S prihodom svetlobe in pomladi se vse prebuja, polnimo baterije z novo energijo in zdi se, da je možno vse. Naši predniki so imeli svoje načine in obrede za proslavo prihoda pomladi. Mi pa smo se odločili združiti domišljijo, umetnost in tehnologijo v Festival luči Zagreb. Časi so se mogoče spremenili, vendar je prvinska radost, ki jo čutimo, ko nam svetloba obsije življenja, ostala ista.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je TZ Zagreb