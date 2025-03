Dodik pobegnil iz BiH, policisti preiskujejo, kako mu je to sploh uspelo

En teden po tem, ko je sodišče v BiH izdalo nalog za privedbo predsednika Republike Srbske Milorada Dodika ter predsednika vlade in parlamenta te entitete BiH Radovana Viškovića in Nenada Stevandića, je Dodik zapustil državo.

Kako mu je to uspelo, še ni znano, mejna policija po poročanju medijev še ugotavlja, kako mu je kljub razpisani tiralici uspelo prečkati državno mejo. Na policiji so dodali, da izvajajo vse potrebne ukrepe za zaščito državne meje v skladu z zakonom.

Bil je z Vučićem

Milorada Dodika so sicer včeraj videli v Beogradu, kjer je stal ob Aleksandru Vučiću na shodu, ki ga je organizirala njegova vlada ob obletnici začetka Natovih zračnih napadov na takratno ZRJ leta 1999 za zaustavitev preganjanja Albancev na Kosovu.

Kemal Ademović, član skupne komisije obeh domov parlamenta BiH za obrambo in varnost, je danes v Sarajevu novinarjem dejal, da nima informacij o tem, kako je Dodik prišel do Beograda, in da je tudi sam presenečen nad informacijo. Napovedal je sklic izredne seje komisije zaradi incidenta, ki je postavil pod vprašaj stanje varnostnega sektorja v državi.