Dodik bi izgnal posebnega odposlanca

Ta teden smo bili priča nenavadnemu diplomatskemu sporu z grožnjami, v katerem sta glavna akterja predsednik Republike srbske (RS) Milorad Dodik in visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt, sicer nekdanji nemški zvezni minister za prehrano in kmetijstvo. Njuni večmesečni spori so se poglobili tudi zato, ker je parlament v Banjaluki junija sprejel zakon o nepriznavanju odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Zaradi tega je tožilstvo BiH vložilo obtožnico proti Dodiku. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do pet let zapora.

Nemec Christian Schmidt bo v prihodnjih dneh obiskal Republiko srbsko.

Zatem je Dodik v sredo zagrozil Schmidtu, da ga bo policija aretirala, če bo prišel na ozemlje RS. Novinarjem v vzhodnem Sarajevu je Dodik pojasnil, da pripravljajo odlok, na podlagi katerega ga bo policija aretirala in deportirala, ko bo prišel v Republiko srbsko. Če pa bo na njenem ozemlju v tranzitu, mu bodo zagotovili spremstvo, da bi entiteto čim hitreje prešel. »Če bo prišel na sestanek v Republiko srbsko, ga bomo izgnali,« je zapretil Dodik.

Zatem pa je Schmidt napovedal, da bo v prihodnjih dneh obiskal Republiko srbsko: »Resnično imam sestanke v Republiki srbski v prihodnjih dneh in tednih, posebno v Banjaluki pa tudi v drugih mestih. Tega se držim,« je dejal v pogovoru za nemški časnik FAZ. Poudaril je, da ima kot diplomat imuniteto in da Dodik nima pristojnosti, da odredi pridržanje, ker nima pooblastil za izdajanje ukazov policiji. Na vprašanje, ali bo zamenjal Dodika, če bo nadaljeval takšne poteze, ni odgovoril, ni pa izključil te možnosti: »Nikakor nisem pripravljen na kompromisna pogajanja,« vztraja Schmidt.