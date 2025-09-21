Dobra novica za Palestino: tri velike države so jo priznale

Britanski premier Keir Starmer je danes sporočil, da Združeno kraljestvo uradno priznava Palestino. Skoraj sočasno je tudi kanadski premier Mark Carney sporočil, da Kanada priznava palestinsko državo. To je danes priznala tudi Avstralija.

»Danes, da bi obudili upanje na mir za Palestince in Izraelce ter rešitev dveh držav, Združeno kraljestvo uradno priznava državo Palestino,« je sporočil Starmer.

»Kanada priznava državo Palestino in ponuja svoje partnerstvo pri gradnji obljube mirne prihodnosti tako za državo Palestino kot za državo Izrael,« je Carney zapisal na omrežju X.

Avstralski premier Anthony Albanese pa je dejal, da je priznanje del »usklajenih mednarodnih prizadevanj« s Kanado in Združenim kraljestvom.

Palestino trenutno priznava približno 150 od skupaj 193 držav članic ZN, med njimi tudi Slovenija, ki jo je priznala junija lani.