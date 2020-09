Dobra novica iz Hrvaške, bo Janša uslišal Plenkovića?

Plenković optimističen

Hrvaška je obarvana oranžno in rdeče. FOTO: Koronavirus.hr

ŽUPANIJA ŠT. PREBIVALCEV AKTIVNI PRIMERI

(31. 8.) AKTIVNI PRIMERI

(1. 9.) INCIDENCA

(1. 9.) Istrska 209.020 77 72 34,44 Primorsko-goranska 283.405 88 87 30,69 Karlovška 121.261 19 15 12,37 Liško-senjska 44.834 21 20 44,61 Zadrska 168.031 162 156 92,84 Šibensko-kninska 99.633 127 111 111,41 Splitsko-dalmatinska 447.723 806 770 171,95 Dubrovniško-neretvanska 121.425 93 95 78,23 Siško-moslavska 158.811 41 39 24,55 Zagrebška 309.306 103 86 27,80 Mesto Zagreb 806.341 540 498 61,76 Krapinsko-zagorska 124.786 34 33 26,44 Varaždinska 166.658 56 49 29,40 Medmurska 109.537 22 19 17,34 Koprivniško-križevska 107.076 28 27 25,21 Bjelovarsko-bilogorska 107.186 10 11 10,26 Virovitiško-podravska 74.521 29 30 40,25 Požeško-slavonska 67.028 59 74 110,4 Brodsko-posavska 149.769 145 127 84,79 Osiješko-baranjska 292.494 72 55 18,80 Vukovarsko-sremska 167.721 47 44 26,23

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah opravili 2995 testov na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 145, je sporočila hrvaška vlada. Gre za občuten padec novih potrjenih primerov, saj so v zadnjih dneh imeli 250 do 350 primerov. V ponedeljek so sicer potrdili 146 novih primerov, a je bila opravljena skoraj polovica testov manj kot danes (1591).Preberite tudi:Incidenčno število, ki pove, koliko okuženih je v zadnjih 14 dneh v povprečju na 100.000 prebivalcev, se je na Hrvaškem tako v enem dnevu znižalo z 88,77 na 83,88, kar pomeni pravi korak v smeri približevanju številki 40, ki jo je Slovenija postavila kot mejo za uvrstitev na rdeči seznam držav, po vrnitvi iz katerih je treba v 14-dnevno karanteno.Preberite tudi:Slovenija je Hrvaško uvrstila na rdeči seznam v drugi polovici avgusta pred začetkom šolskega leta zaradi hitrega naraščanja okužb in incidenčnega števila kot tudi zaradi velikega števila uvoženih okužb s Hrvaškega. Ob tem ob vrnitvi iz Hrvaške veljajo nekatere izjeme, ko ni izdana karantenska odločba, če pa želite septembra na dopust tja ali pa bi svojo morebitno nepremičnino tam obiskali za več kot 48 ur, potem verjetno držite pesti, da bi se Hrvaška čim prej znašla na rumenem seznamu. To se na ravni celotne države še najmanj dober teden dni ne bo zgodilo, tudi če bo število okuženih drastično upadlo. Kumulativno število okuženih v zadnjih 14 dneh ob 4.070.000 prebivalcih ne sme biti večje od 1628. Trenutno imajo skupaj v zadnjih dveh tednih potrjenih 3414 okužb.Hrvaški premierje po dvostranskem srečanju s slovenskim kolegomob robu ponedeljkovega blejskega strateškega foruma izrazil prepričanje, da bo Slovenija sledila zgledu Nemčije, ki je na rdeči seznam uvrstila le najkritičnejše hrvaške županije. Dejal je, da pristojni v Sloveniji zelo dobro poznajo situacijo na Hrvaškem in da imajo nekatere županije, kot so istrska, primorsko-goranska ali liško-senjska relativno malo okuženih. »Verjamem, da bi za to lahko imeli posluh in bo prišlo do tega razlikovanja.«Od ponedeljka na danes se je v večini hrvaških županij število aktivnih primerov zmanjšalo. Preverili smo, kako so obarvane posamezne županije, predvsem istrska, kjer ima večina Slovencev svoje nepremičnine ali prikolice. Dolgoročna napoved portala AccuWeather za Pulj za september napoveduje večinoma lepo vreme z dnevnimi temperaturami malo nad 20 stopinj Celzija, kar bi lahko marsikaterega Slovenca ob ugodni epidemiološki sliki zvabilo nazaj na hrvaško (istrsko) obalo, zato smo preverili, kako so glede na število aktivnih primerov obarvane posamezne županije. Ob tem opozarjamo, da na Hrvaškem aktivnih primerov ne ocenjujejo tako kot v Sloveniji, kjer seštejejo odkrite primere v zadnjih 14 dneh.Kot kaže naš izračun (ob tem poudarjamo, da gre za približek), nobena od županij ni v zelem, še najbližje je temu bjelovarsko-bilogorska županija, kjer je incidenčna številka le malo nad 10. Najdlje od rumenega seznama je splitsko-dalmatinska županija, kjer je v povprečju na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih okuženih skoraj 172 prebivalcev. V hrvaški Istri je incidenca okuženih malo nad 34, kar bi to županijo uvrstilo na rumeni seznam, to pa bi za Slovence pomenilo, da ob vrnitvi ne bi bilo treba v karanteno.