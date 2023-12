Dobila bo Nobelovo nagrado za mir, a dnevi za tem bodo zanjo peklenski

V Iranu zaprta iranska aktivistka za pravice žensk Narges Mohamadi bo v nedeljo, ko bosta njena otroka v njenem imenu na slovesnosti v Oslu prevzela njeno Nobelovo nagrado za mir, začela gladovno stavko, je danes sporočila njena družina.

Njen brat in soprog sta na novinarski konferenci v Oslu pred slovesno podelitvijo danes povedala, da bo gladovno stavko začela v znak solidarnosti z bahajsko versko manjšino v upanju, da bo s tem pritegnila pozornost svetovne javnosti nanjo. Trenutno namreč gladovno stavkata tudi dve vodji te verske skupnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bahajska verska skupnost je največja verska manjšina v Iranu, njeni predstavniki pa menijo, da so diskriminirani na številnih družbenih področjih.

Je krhkega zdravja

Mohamadi zaradi zavzemanja za odpravo obveznega nošenja muslimanske naglavne rute hidžab za ženske in smrtne kazni v zloglasnem teheranskem zaporu Evin od leta 2021 prestaja večletno zaporno kazen. Je krhkega zdravja, že novembra pa je nekaj dni gladovno stavkala, da so ji dovolili premestitev v bolnišnico brez hidžaba.

Na nedeljski slovesnosti v Oslu jo bosta zastopala njena 17-letna dvojčka Ali in Kiana, ki od leta 2015 živita v izgnanstvu v Franciji in svoje matere nista videla že skoraj devet let.

Nobelovo nagrado za mir so Narges Mohamadi podelili za boj proti zatiranju žensk v Iranu, velja pa za eno vodilnih osebnosti protestnega gibanja Ženske, življenje, svoboda. Množično gibanje je nastalo po smrti 22-letne Kurdinje Mahse Amini v pridržanju moralne policije, ki jo je priprla zaradi domnevno nepravilnega nošenja hidžaba.

Starša in brat Mahse Amini naj bi v nedeljo v Strasbourgu prevzeli nagrado Saharov za svobodo misli, ki ji jo je posthumno podelil Evropski parlament. Njihov odvetnik pa je danes AFP sporočil, da jim oblasti ne dovolijo oditi iz Irana.