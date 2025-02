Mercedes-Benz je napovedal nov načrt za zmanjševanje stroškov, da bi spodbudil prodajo in izboljšal marže v časih hude konkurence. Lani so ustvarili 10,4 milijarde evrov čistega dobička, kar je za 28 odstotkov manj kot leto prej. Prihodki skupine so se zmanjšali za 4,5 odstotka na 145,6 milijarde evrov. V avtomobilski diviziji so leta 2024 zaznali 40-odstotni padec dobička, predvsem zaradi upada prodaje na ključnih trgih, kot sta Kitajska in Nemčija. Povpraševanje v Evropi ostaja nižje od ravni pred pandemijo, medtem ko se kitajski potrošniki raje odločajo za cenovno ugodnejše domače električ...