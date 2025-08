Do zadnjega diha zbiral pasje figurice – in postavil rekord

Psov menda sploh ni maral, a njihove figurice so mu bile prava strast. Marià Gabarro se je po smrti zapisal celo v Guinnessovo knjigo rekordov, potem ko so dediči v njegovi zbirki našteli kar 5025 podobic in mehkih igrač ter sprehajalnih palic s pasjo glavo.

Več kot 30 let

Trgovec iz španske Terrasse, 30 kilometrov od Barcelone, je figurice začel zbirati, ko je prestopil 60. mejnik, v dobrih treh desetletjih pa so se spominki kar množili. Kupoval jih je v trgovinah in na bolšjih trgih, mnogi so ga z njimi tudi obdarovali, se spominjajo njegovi štirje otroci, ki pa kljub temu niso mogli verjeti, koliko kužkov se je skrivalo v Gabarrovem domu. Predvsem pa jih je presenetilo, da je oče vse pse zares tudi shranil. Vdovec, ki se je poslovil lani, v 95. letu starosti, je figure iz najrazličnejših materialov zbiral tako rekoč do zadnjega diha, shranjeni pa so bili v več prostorih dveh hiš, ki sta bili v njegovi lasti.

94 LET je bil star, ko se je poslovil.

Pasje podobe so uredili in prešteli. FOTOGRAFIJE: Reuters/Albert Gea

Štirje otroci so se po očetovi smrti lotili pospravljanja nepremičnin, ko pa so ugotovili, da je kužkov izjemno veliko, so jih začeli ločeno shranjevati. Nazadnje se jih je nabralo toliko, da so pri Guinnessovi knjigi rekordov preverili, ali je številka morda vredna zgodovinske omembe. In imeli so prav! Ocenjevalci, ki so prihiteli pregledat Gabarrovo zapuščino, so potrdili številko 5025 in sklenili, da jo bodo uvrstili v znamenito knjigo. »Kot kaže, je bil moj oče zares navdušen nad umetnimi psi. Pravim se je namreč vedno izogibal, tako tudi naša mama,« pove 54-letna Teresa, ena od zbirateljevih potomcev, ki so zadovoljni, da bo spomin na starše ohranjal tudi laskavi rekord.