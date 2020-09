Do stanovanja brez kredita? Katarina našla rešitev

Lastno stanovanje je želja marsikaterega mladega ali pa tudi ne tako mladega človeka, a kaj ko so cene stanovanj tako visoke, še posebej za tiste, ki so morda šele začeli svojo poklicno pot in nimajo večjih prihrankov. Tisti z rednimi službami lahko zaprosijo za kredit, ki je nato za mnoge kot mlinski kamen okoli vratu.



Hrvatica Katarina S. se je zato domislila, da za pomoč zaprosi na platformi Go Get Funding. Ljudi je pozvala, naj ji darujejo, da si bo lahko kupila stanovanje v Zagrebu. »Nimam nikakršne posebne zgodbe, samo ne želim skoraj vse življenje živeti s kreditom. Stara sem 25 let in želim kupiti stanovanje v Zagrebu. Če bi mi 80.000 ljudi dalo po en evro, bi lahko zbrala denar – ali pa 40.000 po dva evra,« je zapisala. Dodala je, da bi vsi lahko naredili enako kot ona in sprožili val pomoči mladim pri nakupu stanovanja. Ne dobita niti kredita Zgledu Katarine, ki je doslej zbrala okoli 250 evrov, je kmalu sledila še ena Hrvatica. Anamarija K., ki z možem pričakuje prvega otroka, že dlje časa išče stanovanje zase in za svojo mlado družinico, a ne dobita kredita, saj imata prenizke plače. Ko je videla, česa se je domislila Katarina, ni dolgo razmišljala. Tistim, ki pravijo, da sta z možem nedelavna, odgovarja kot Katarina – da ne želita vse življenje živeti s kreditom za stanovanje.



Podobno izkušnjo s kritiki je imela tudi Katarina, ki so ji svetovali, naj si najde službo. »Imam službo, delala sem ves čas študija. Vendar tudi če delam, bi morala kredit odplačevati naslednjih 30 let, da bi odplačala stanovanje,« je povedala za hrvaške medije.