Do Putina skozi predor

Rusijo je novi koronavirus hudo prizadel, ni pa prizanesel niti političnemu vrhu. Da bi pred okužbo obvarovali prvega moža države, morajo vsi obiskovalci pred srečanjem s predsednikom skozi poseben razkuževalni predor in si izmeriti telesno temperaturo, zunanji gostje pa morajo še na testiranje.V Rusiji naj bi bilo okuženih že več kot pol milijona ljudi, Putin pa se je že na začetku epidemije zatekel v svojo rezidenco Novo Ogarjovo in se tja zaprl s sodelavci. Pot do njih je vse prej kot preprosta, kajti varnost predsednika in njegove ekipe je na prvem mestu, zato je prehod skozi dezinfekcijski predor, takoj po vstopu v kompleks, neizogiben. Tam posebne naprave popršijo obiskovalce z razkuževalno meglico, čeprav zdravstveni strokovnjaki dvomijo o učinkovitosti takšnega postopka, povrhu pa lahko pršenje dezinfekcijskih sredstvev po vsem telesu občutljivi koži in sluznici celo škodujejo.A Putin je, kot običajno, neomajen pri svojem prepričanju, sam pa rezidence še dolgo ne bo zapustil in bo delo še naprej opravljal prek videokonferenc, tisti, ki so v stiku z njim, pa morajo obvezno upoštevati pravila o varni oddaljenosti in nositi masko. Rusija je po uradni statistiki tretja država na svetu po številu okužb in teh je iz dneva v dan več. Umrlo je okoli 8000 ljudi.