Do 40 stopinj bo, za dele Hrvaške rdeči alarm

Rdeče opozorilo za Osijek in Zagreb. FOTO: Dhmz

V Sloveniji naj bi po napovedih vremenoslovcev vrhunec vročinskega vala dosegli v četrtek, ko se bodo ponekod temperature povzpele do 37 stopinj. Na sosednjem Hrvaškem, kjer te dni že dopustujejo tudi številni Slovenci, pa bo še nekoliko bolj peklensko; živo srebro bo ponekod doseglo 40 stopinj Celzija.Občutek vročine pri naših južnih sosedih še podpihuje jugo, zato napovedujejo, da bi lahko padel vročinski rekord za konec junija.Danes ob 7. uri so najvišjo temperaturo izmerili v Splitu, kjer je bilo 27,8 stopinje. Čez dan se bodo temperature gibale med 32 in 37. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za četrtek, ko naj bi se segrelo do 40 stopinj, izdal rdeče opozorilo.Predvsem otroke in starejše opozarjajo, naj se zunaj zadržujejo pred 9. uro in po 18., vsi pa naj zaužijejo zadostne količine tekočine, nosijo lahka oblačila iz naravnih materialov, se izogibajo neposrednemu soncu ...