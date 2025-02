DNK ne laže: končno razkrita prava identiteta Jacka Razparača?!

Raziskovalec, ki trdi, da je razkril identiteto enega najbolj zloglasnih serijskih morilcev v zgodovini, je objavil presenetljivo odkritje: DNK s kraja enega od umorov se 100-odstotno ujema z glavnim osumljencem.

Russell Edwards je iz krvavo obarvanega šala, najdenega poleg ene od žrtev, uspel izločiti DNK in trdi, da je Jack Razparač v resnici Aaron Kosminski, poljski priseljenec in brivec, ki je živel v Londonu v času umorov.

Njegovo šokantno razkritje je spodbudilo potomce žrtev, da so zahtevale sodno preiskavo in pravno priznanje morilčeve identitete, s čimer bi po več kot 130 letih končno primer uradno zaprli.

DNK analiza razkrila morilca

Edwards je svoje raziskave opravil v sodelovanju z genealogi in uspel izslediti živega sorodnika Aarona Kosminskega, ki je privolil v primerjavo svoje DNK. Ko je bilo potrjeno popolno ujemanje, se je raziskovalec zavedel, da je našel ključni dokaz, ki bi lahko rešil uganko.

Jack Razparač, ki je v Londonu ubijal prostitutke (11 žrtev), in Zodiac, ki je v ZDA moril mlade pare (cca 37 ljudi), sta še danes veliki neznanki. FOTO: Instagram

»Težko je opisati občutke, ko vidiš 100-odstotno ujemanje DNK,« je dejal Edwards. »To pomeni zaprtje primera in neko vrsto pravice za potomce žrtev. Ne moremo ga sodno preganjati, ker je že davno mrtev, a to je najbližje, kolikor lahko pridemo pravici.«

Med tistimi, ki si prizadevajo za uradno sodno odločitev, je tudi Karen Miller (53), daljna sorodnica Catherine Eddowes, ene od žrtev Razparača.

»Dokaze imamo, zdaj potrebujemo uradno preiskavo, ki bo pravno potrdila morilca,« je dejala. »To bi veliko pomenilo meni, moji družini in mnogim drugim, ki si želijo, da bi bil ta primer končno razrešen.«

Russell Edwards je v ta namen že angažiral pravno ekipo, ki bo poskušala doseči odprtje sodne preiskave. Njegov cilj je prepričati oblasti, da obstaja dovolj novih dokazov, ki zahtevajo uradni pregled in sodni zaključek o okoliščinah smrti žrtev.

Krvavi šal: dokaz iz leta 1888

Ulica v londonskem predelu Whitechapel, kjer je moril Jack Razparač. FOTO: Peresanz Getty Images/istockphoto

Eden od najpomembnejših dokazov v primeru je šal, ki je bil domnevno najden ob telesu Catherine Eddowes leta 1888. Šal, ki ga je Edwards kupil na dražbi leta 2007, je bil kasneje analiziran in na njem so našli DNK tako žrtve kot Aarona Kosminskega.

To odkritje je znova podžgalo zanimanje za enega najznamenitejših kriminalnih primerov v zgodovini, ki je ostal nerešen več kot stoletje.

Potomci tako žrtve kot osumljenca zdaj menijo, da je čas, da se skrivnost enkrat za vselej razreši in da žrtve Razparača končno dočakajo vsaj simbolično pravico.

Kdo je bil Jack Razparač?

Jack Razparač je eno najbolj zloglasnih imen v kriminalni zgodovini. Leta 1888 je v londonskem East Endu brutalno umoril in pohabil najmanj pet žensk: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes in Mary Jane Kelly.

Kruta in brezkompromisna narava umorov je sprožila pravo histerijo v Londonu. Njegove žrtve so bile okrutno iznakažene, nekaterim so bili odstranjeni notranji organi, obraz Mary Jane Kelly pa je bil popolnoma razmesarjen.

Strah pred neznanim morilcem je mesto pahnil v paniko. Londončani so po sončnem zahodu ostajali v svojih domovih, ulice so bile zapuščene, policija pa je bila deležna številnih kritik, ker ji morilca ni uspelo ujeti.

Razparač je postal prvi serijski morilec v zgodovini, ki je pritegnil množično medijsko pozornost po vsem svetu. Njegov primer je sprožil plaz teorij in ugibanj, ki trajajo še danes.

Dolg seznam osumljencev, a nobenih dokazov – do zdaj

V desetletjih po umorih se je na seznamu osumljencev znašlo več kot sto imen, med njimi:

James Maybrick, trgovec iz Liverpoola, ki je umrl leto dni po zadnjem umoru in za katerega se je pojavil domnevni dnevnik, v katerem priznava umore.

Thomas Cutbush, duševno bolan nasilnež, ki je živel v predelu Whitechapel in sovražil prostitutke.

Francis Thompson, ugledni pesnik s kirurškimi izkušnjami in povezan s prostitutkami.

Hendrik de Jong, nizozemski serijski morilec, ki je pogosto potoval v London.

H. H. Holmes, ameriški serijski morilec, ki je v ZDA zgradil »hotel smrti« in je domnevno potoval v Veliko Britanijo v času umorov.

Znanstvene analize, ki so se pojavile v zadnjih letih, so preiskovale različne teorije, od preverjanja pisav v pismih, ki naj bi jih poslal morilec, do novih teorij o tujih serijskih morilcih.

A DNK analiza šala iz leta 1888 je zdaj prvi znanstveno potrjen dokaz, ki neposredno povezuje enega izmed osumljencev z eno od žrtev.

Se bo stoletja stara skrivnost končno razrešila?

Čeprav bo Jack Razparač vedno ostal del kriminalne folklore, bi uradno priznanje morilčeve identitete pomenilo velik zgodovinski preobrat. Če bo sodišče dovolilo odprtje preiskave, bi lahko primer po več kot 130 letih končno dobil sodni epilog.

Bo Aaron Kosminski uradno razglašen za enega najbolj zloglasnih morilcev v zgodovini? Potomci žrtev upajo, da bo zgodovina končno dobila odgovor.