Šok na plaži v Istri: iz morja so priplavali divji prašiči (VIDEO)

Divje prašiče smo vajeni srečevati predvsem v gozdovih in na podeželju, zato je prizor skupine teh živali, ki priplava iz morja, za marsikoga presenetljiv. Prav takšen dogodek se je zgodil v enem od turističnih kampov v Istri.

Kot je videti v videu, ki ga je na Facebooku objavil portal Regional Express, posnela pa ga je oseba v kampu, je množica divjih prašičev priplavala do obale in nato mimo ljudi odhitela v notranjost celine. V množici so bili tako odrasli divji prašiči kot tudi mladiči. Zanimiv prizor, ki je marsikoga presenetil. Po besedah Regional Expressa je posnetek nastal v kampu Indije.

Divji prašiči so se ob prihodu na obalo hitro odmaknili stran od ljudi. Vse skupaj je minilo brez napada. So pa lahko ob srečanju tudi agresivni. Na Hrvaškem so pred časom poročali, da je na Lopudu divji prašič napadel in poškodoval tujega turista.