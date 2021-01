Divji mož z rogovi, ki verjame v Trumpa in teorije zarote

Prizori iz ZDA, ki so šokirali svet. FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

Policist peta žrtev

​Po sredinem nasilnem vdoru je v četrtek umrl še policist. S tem se je število žrtev nasilja povzpelo na pet. Policist je bil ranjen v spopadu s protestniki, kasneje pa je doživel kolaps. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer je v četrtek zvečer umrl, je sporočila kongresna policija.



V nasilju so v sredo umrli ženska, ki jo je ustrelila policija, ter ena ženska in dva moška domnevno zaradi zdravstvenih razlogov.



Po vdoru v kongres je vodja kongresne policije Steven Sund napovedal svoj odstop. Položaj bo zapustil 16. januarja. Napovedal je tudi preiskavo incidenta in pregled varnostne strategije.



STA

Med prizori iz Washingtona, ki so šokirali svet, ko so podporniki predsednika ZDAvdrli v poslopje kongresa, je veliko pozornosti požel 'divji mož'; protestnik, ki je bil zgoraj brez, obraz je imel namazan v barvah ameriške zastave, na glavi pa je nosil krzneno pokrivalo z rogovi.Ameriški mediji so kmalu odkrili, da je protestnik, ki je nosil ameriško zastavo, pritrjeno na kopje, in megafon in se fotografiral,(33) iz Arizone. Da gre res zanj, je potrdil tudi njegov sorodnik, ki ga je opisal kot velikega domoljuba. Sicer pa je ta pevec in igralec znan tudi kotAgneli ima na facebooku številne objave, ki dajo slutiti, da je pristaš dveh ekstremnih desničarskih frakcij QAnon in Proud Boys (Ponosni fantje). Privrženci QAnona (gre za okrajšavo imena Anonymomus Q, ki naj bi bil visok vladni uslužbenec z dostopom do nekaterih najbolj tajnih dokumentov), med drugim verjamejo, da obstaja skupina pedofilov, oboževalcev satana, ki so se infiltrirali v vrh ameriških oblasti, Trump pa da se bori proti njim. Ameriški preiskovalni urad FBI je QAnon uvrstil na seznam potencialno nevarnih skupin. FBI sedaj poziva ljudi, ki bi prek objav v medijih in na spletnih omrežjih prepoznali katerega izmed protestnikov, da jim to sporočijo. Na seznamu iskanih se je znašel tudi Angeli, za informacije, ki bi zadostovale za njegovo prijetje, pa ponujajo 1000 dolarjev.Angeli, ki je v skupini QAnon precej priljubljen, je po pisanju The New York Timesa v sredo med kaosom vzel v roke megafon in ljudi pozival, naj se razidejo, še prej pa se je fotografiral na stolu predsedujočega v senatu. Angeli je za The Arizona Republic priznal, da si je svojo opravo v slogu kralja ameriškega Divjega zahoda, omislil zato, da bi opozoril nase. Mnogi so opazili podobnost med Angelijem in pevcem skupine Jamiroquai, Angležem, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja nosil podobno opravo, zdaj pa je šaljivo sporočil, da ga v sredo ni bilo med protestniki v Washingtonu.Med nekaterimi republikanci se je razširila teorija, da je Agneli v resnici član ekstremne levičarske skupine Antifa in da se je infiltriral med Trumpove podpirnike, da bi povzročal težave.