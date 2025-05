Divje kampiste bo v Grčiji po novem močno udarilo po žepu

Grčija z novimi zakoni ukrepa proti divjemu kampiranju. Če bodo svoja vozila pustili tam, kjer to ni dovoljeno, torej kampirali na črno, bodo lastniki avtodomov tvegali visoke kazni. Globe so zares visoke, od 300 pa do kar 3000 evrov bodo morali plačati kršitelji, v nekaterih primerih jim grozi celo zaporna kazen do treh mesecev. Zakoni veljajo tudi za parkiranje na stanovanjskih območjih in zasebnih posestvih: tudi če imate prijaznega grškega prijatelja, mu zakon dovoljuje, da gosti največ enega, dva štejeta kot kamp.

Novi zakon prepoveduje parkiranje prikolic in avtodomov ter postavljanje šotorov na številnih mestih, denimo na plažah, obalah, na robu gozda in v gozdu. Parkiranje ob cesti na stanovanjskih območjih, daljše od 24 ur, je zdaj prav tako prepovedano. Nova ureditev velja tudi za lastnike zasebnih zemljišč, ki bodo v prihodnje lahko na svoji posesti namestili največ en avtodom.

V Grčiji je tovrstno kampiranje sicer prepovedano, a ga v resnici nihče ne nadzoruje in so ga tolerirali. Grško ministrstvo za turizem ukrepe utemeljuje z varstvom okolja in starin, njihov cilj je preprečiti zlorabo javnega prostora ter zagotoviti javno higieno in varnost. Oblasti se bodo očitno na strmo naraščanje števila turistov z avtodomi odzvale s strožjim in doslednejšim izvrševanjem zakona.

A nad slednjim niso vsi navdušeni: zakon, pravijo kritiki, krši pravico do zasebne lastnine in svobode gibanja ter uničuje alternativni, dostopni in trajnostni turizem, ogroža celotno gospodarsko panogo; nekateri menijo, da bo škoda velikanska, saj da bo zakon številne avtodomarje odvrnil od obiska Grčije.