Divjanju z vodnimi skuterji odklenkalo

Glisirajo tik ob obali

41 tisoč evrov v samo enem popoldnevu

Jet-ski 2021 bo nedvomno ena od akcij, ki bo zaznamovala letošnjo turistično sezono na Hrvaškem. Naši južni sosedje se zadnje čase spopadajo s številnimi nesrečami, ki jih zagrešijo neprevidni vozniki vodnih skuterjev. Spomnimo, pred dnevi je pri Trogirju tragično umrla 41-letna Nemka, ki je trčila v jadrnico, dve mladoletni hčerki pa sta obležali v splitski bolnišnici; starejša, ki ima hudo poškodovano glavo, potrebuje pomoč respiratorja, mlajša pa je k sreči le blago poškodovana.A tragediji je še isti dan sledila nova nesreča, na Hvaru: en skuter je trčil v drugega, stoječega, eno od potnic, 26-letno Francozinjo, so s helikopterjem hudo poškodovano prepeljali v splitsko bolnišnico, teden dni prej pa si je v naletu dveh skuterjev neki mladostnik ranil roko. A bližnjih srečanj priljubljenih vodnih plovil, ki pogosto presegajo obvladljive hitrosti in se nevarno približujejo obali, z drugimi plovili in kopalci je vsak dan absolutno preveč, zato so hrvaške oblasti na priljubljenih turističnih destinacijah sklenile norostim narediti konec. Akcija Jet-ski 2021 v sklopu hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo se osredotoča na strog nadzor nad hitrostjo in lokacijo vožnje ter poslovanjem ponudnikov storitev in tehnično ustreznostjo plovil. Preverjajo predvsem usposobljenost najemnika in spoštovanje osnovnih pravil pri izposoji, in že prvi dan, v samo sedmih urah, so pristojni izdatno oglobili tako nebrzdane turiste kot malomarne ponudnike priljubljene vodne zabave, skupno so namreč iztržili dobrih 41.000 evrov!Skupno so ugotovili 145 kršitev med opravljenimi 279 pregledi, in sicer v luških kapitanijah Pulj, Reka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče in Dubrovnik, največ prekrškarjev pa so zalotili v Zadru, so še zaupali. Kot pojasnjujejo, neizkušeni turisti, ki precenjujejo svoje sposobnosti in povrhu glisirajo mnogo preblizu obale, smrtno ogrožajo tako sebe kot kopalce, nesrečam, ki kazijo sicer bogato sezono pri naših južnih sosedih, pa je preprosto treba narediti konec.