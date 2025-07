Divjalo grozljivo neurje, ženska umrla, oblasti državljane opozarjajo, naj ne hodijo ven (VIDEO)

Romunijo je v četrtek prizadela huda nevihta, ki je terjala eno življenje. Ženska iz Otopenija je umrla, potem ko so se deli strehe bližnje stanovanjske stavbe odlomili in padli na njeno hišo. V neurju sta bili v prestolnici poškodovani še dve osebi.

Oblasti državljane opozarjajo, naj ne hodijo ven

»Žal imamo eno umrlo osebo, ki jo je v svojem stanovanju zadel kos strehe druge stavbe. Bila je v zgornjem nadstropju, ko je kos priletel v stanovanje in jo zadel. Gre za 49-letno žensko. Dve drugi osebi sta bili poškodovani zaradi padajočih vej, vendar nista v resnem stanju,« je dejal Raed Arafat, vodja urgentnega oddelka iz Bukarešte.

Zaradi neurja so oblasti ljudi opozorile, naj ne potujejo ali se zadržujejo na prostem, prizemljile letala in zaprle nekatere odseke avtoceste Bukarešta-Pitești. Na prizadetih območjih je bilo izruvanih veliko dreves, nekatera so padla na avtocesto. Na Policijski akademiji je veter odtrgal del strehe stavbe, navaja Digi24.

V več kot 20 krajih v okrožjih Constanţa (na obali Črnega morja) in Tulcea (na severovzhodu države) je razglašen rdeči vremenski alarm, kar pomeni nevarnost močnega vetra, močne toče, nevihtnih nalivov in neviht. Ljudje so na svoje mobilne telefone prejeli tudi opozorilna sporočila.