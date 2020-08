Diskriminacija na Hrvaškem: domači gostje jedo za četrtino ceneje

Letošnja turistična sezona na Hrvaškem je specifična: kot v številnih drugih državah so posebno pozornost dobili domači gosti. Ti so tam deležni nekaterih ugodnosti, a oblasti opozarjajo, da gre za diskriminacijo.



Nadaljuje se večletna tradicija nekaterih hrvaških gostiteljev, da domačim gostom zaračunavajo manj kot tujim, in to kljub visokim kaznim, ki so predpisane, poroča hrvaški Poslovni dnevnik. Ministrstvo za turizem je to poudarilo, potem ko so jih mediji obvestili še o enem primeru, ko so nekje ob jadranski obali hrvaški gosti prejeli za 25 odstotkov nižji račun, kar jih je sicer prijetno presenetilo, a bi njihove gostitelje lahko močno udarilo po žepu.



»Vprašanje je, kako bi se počutili, če bi jim v restavraciji v Sloveniji ali Grčiji zaračunali za 25 odstotkov več samo zato, ker so hrvaški državljani,« pravijo na ministrstvu in dodajajo, da ne bi bilo čudno, če bi isti par takoj o tem obvestil medije in oblasti zaradi diskriminacije. »Tako se počutijo tudi naši tuji gosti, ob tem pa spomnimo, da v običajnih sezonah oni poskrbijo za več kot 90 odstotkov turističnih prihodkov na Hrvaškem, pa ugotovijo, da so mizo stran plačali veliko manj le zato, ker govorijo hrvaško,« opozarjajo na ministrstvu in poudarjajo, da je predpisana kazen za takšno diskriminacijo 3000 do 50.000 kun (približno 400 do 6700 evrov).



Na ministrstvu so še spomnili, da je z zakonom o gostinskih dejavnostih predpisano, da je gostitelj dolžan objaviti cene v hrvaškem in najmanj enem svetovnem jeziku, in to na način, ki je gostom dostopen, objavljenih cen pa se mora tudi držati. Gostu mora izdati berljiv in točen račun za vsako storitev, sicer ga lahko doleti globa 2500 do 20.000 kun (335 evrov do 2680 evrov).